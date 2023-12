Στον… αέρα το «Just the 2 of us» – Αλλάζει παραγωγή το «Secret song»;  

Τελικά θα βγει ή δεν θα βγει το «Just the 2 of us» στο β’ μισό της σεζόν στον Alpha; Το μέλλον του λαμπερού σόου, με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη, παραμένει στον «αέρα», καθώς το κανάλι της Κάντζας δεν έχει λάβει ακόμα οριστικές αποφάσεις για το πρόγραμμα των επόμενων μηνών.

Πηγές αναφέρουν στην Realnews ότι ακόμα και αν τελικά το «Just the 2 of us» πάρει το «πράσινο φως» θα είναι για την άνοιξη, δηλαδή μετά τα μέσα Μαρτίου, ενώ υπάρχουν και φωνές που επιμένουν ότι είναι προτιμότερο να το κρατήσουν για τον Οκτώβριο.

Την ίδια στιγμή, αναζητείται η επόμενη ημέρα και για το «Secret song», με τη Ναταλία Γερμανού, επίσης παραγωγής Barking Well, που γυριζόταν στο ίδιο πλατό με το «Just the 2 of us». Το κανάλι, πάντως, αποσυνδέει την τύχη του ενός σόου από το άλλο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκαν προσφορές για το «Secret song» και από άλλες εταιρείες παραγωγής