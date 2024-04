Περικοπή επεισοδίων του «J2US», αν δεν ανέβουν τα νούμερα

Το ενδεχόμενο περικοπής στον αριθμό των επεισοδίων του «Just the 2 of us» εξετάζει ο Alpha, μετά την πτώση στα ποσοστά τηλεθέασης του σόου.

Το περασμένο Σάββατο, το λαμπερό σόου με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη έπεσε για πρώτη φορά σε μέσο όρο κάτω από το 10% (πιο συγκεκριμένα, σημείωσε ποσοστό 8,8%), σημαίνοντας συναγερμό τόσο στην εταιρεία παραγωγής όσο και στο κανάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, στελέχη του Alpha έχουν ήδη προειδοποιήσει την Barking Well ότι, αν δεν επιτευχθεί άνοδος στα ποσοστά τηλεθέασης, θα προχωρήσουν σε περικοπή του αριθμού των επεισοδίων, που θα φέρει πρόωρη ολοκλήρωση του «Just the 2 of us». Με δεδομένο το κόστος ανά επεισόδιο, ο Alpha θέτει τον πήχυ της βιωσιμότητας του σόου σε τηλεθέαση τουλάχιστον 10%. Για την ώρα, γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης του «Just the 2 of us», ενώ σε επόμενη φάση θα ληφθεί η οριστική απόφαση για τον τελικό αριθμό επεισοδίων του σόου