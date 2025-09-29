Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 29/9/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 29/9/2025
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
7 ώρες πριν
Στον Εισαγγελέα τη Δευτέρα ο Βασίλης Μπισμπίκης: Συνελήφθη για φθορές σε αυτοκίνητα και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος – «Είναι μεγάλες οι ζημιές» – ΦΩΤΟ
8 ώρες πριν
Ξάνθη: «Έχω πάθει σοκ» λέει ο 40χρονος ομογενής που έζησε τον τρόμο στα χέρια αστυνομικού – «Είναι όλα ψέματα» υποστηρίζει ο ένστολος
3 ώρες πριν
Τραγωδία στο Μαρκόπουλο Αττικής: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι – Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
8 ώρες πριν
Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου: Ποιες αλλαγές θέλει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Γάζα – Τι θα πει στον πρόεδρο των ΗΠΑ
8 ώρες πριν
Βασίλης Μπισμπίκης: «Μεγάλη η ζημιά – Το δικό μου όχημα είναι κατεστραμμένο» λέει κάτοικος της Φιλοθέης
1 ώρα πριν
Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025: Λέοντες, να είστε έτοιμοι να προχωρήσετε μπροστά με αυτοπεποίθηση
7 ώρες πριν
Στο «φως» θησαυρός 1.400 ετών με χρυσά νομίσματα και κοσμήματα – Ανακαλύφθηκε τυχαία όταν ένας χειριστής ανιχνευτή μετάλλων χτύπησε μία πέτρα
9 ώρες πριν
Ύπνος: 5 τρόποι για να ρυθμίσετε τον κιρκάδιο ρυθμό σας και να κοιμάστε πιο γρήγορα κάθε βράδυ
33 λεπτά πριν