Οι πολιτικές εφημερίδες 29/9/2025

πολιτικές εφημερίδες

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 29/9/2025.

ΕΛΛΟΚ: Ο καρκίνος σε παιδιά απαιτεί εθνική στρατηγική για ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα

«Βγήκα ραντεβού με παντρεμένους άντρες και όλοι είπαν το ίδιο πράγμα για τις συζύγους τους» – Για ποιο λόγο απιστούν;

OΠΕΚΕΠΕ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή των αγροτών – Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έως το τέλος του χρόνου

Θεοδωρικάκος: «Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι το πιο ισχυρό μας εργαλείο, κινητοποιώντας πόρους άνω των 4 δισ. ευρώ»

Το YouTube Music δοκιμάζει AI παρουσιαστές που θα διακόπτουν την μουσική σας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
05:48 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 29/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 29/9/2025.
05:43 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 29/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 29/9/2025.
03:33 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

«Τα Φαντάσματα»: Πρεμιέρα για την νέα κωμική σειρά του Star – Τα διθυραμβικά σχόλια στο «X»

Το βράδυ της Κυριακής (28/9) έκανε πρεμιέρα στο Star η νέα κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα» και απ...
21:40 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Παιχνίδια Εκδίκησης: Οι μάσκες πέφτουν και οι συμμαχίες αλλάζουν – Στις 10 Οκτωβρίου η πρεμιέρα

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν αυλαία την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 22:30, στον ΑΝΤ1, και...
Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης