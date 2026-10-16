Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (16/10) – Όλα τα βλέμματα στις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

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Παιδιά-«φαντάσματα» στα παιδιατρικά νοσοκομεία: Από το κακοποιητικό περιβάλλον σε μια ζωή εγκλωβισμένη στους θαλάμους - Λένε «μαμά» και «μπαμπά» τους νοσηλευτές

Θαμμένος κάτω από τη θάλασσα: Ο χαμένος κόσμος των Αβορίγινων ανακαλύφθηκε στην Αυστραλία

Αλλάζει όψη το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: Η άσφαλτος παραχωρεί τη θέση της στο μάρμαρο – Τι προβλέπει η ανάπλαση