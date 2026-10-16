Τα ματς για την EuroLeague Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (16/10) – Όλα τα βλέμματα στις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Τα ματς για την EuroLeague Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ
Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (16/10) είναι εδώ, με ένα πλούσιο πρόγραμμα για τους φίλους των σπορ.
- Τα ματς για την EuroLeague Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της ημέρας.
- Δείτε αναλυτικά όλες τις επιλογές για τις μεταδόσεις της ημέρας, από ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέχρι τένις.
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
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