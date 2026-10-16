Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (16/10) – Όλα τα βλέμματα στις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Τα ματς για την EuroLeague Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (16/10) είναι εδώ, με ένα πλούσιο πρόγραμμα για τους φίλους των σπορ.
  • Τα ματς για την EuroLeague Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της ημέρας.
  • Δείτε αναλυτικά όλες τις επιλογές για τις μεταδόσεις της ημέρας, από ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέχρι τένις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς για την EuroLeague Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

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