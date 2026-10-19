Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (19/10) – Από όλα έχει το πρόγραμμα και σήμερα

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, χάντμπολ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας σήμερα, Δευτέρα.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:30 Magenta Sport 6 ATP 250 Αλμάτι

11:00 Magenta Sport 3 Ελλάδα – Κροατία Socca Aegean Cup

11:30 Magenta Sport 6 ATP 250 Αλμάτι

13:30 Magenta Sport 6 ATP 250 Αλμάτι

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νίκη Βόλου – Πανιώνιος Superbet League 2

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Handball Premier

17:30 Magenta Sport 7 ATP 250 Αλμάτι

18:00 Magenta Sport 1 Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League

19:30 Magenta Sport 2 Μόντσα – Κάλιαρι Serie A

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΓΕ Χαλκίδα – Πανερυθραϊκός Elite League

20:00 Magenta Sport 3 Ελλάδα – Γεωργία Socca Aegean Cup

21:45 Magenta Sport 1 Πάρμα – Τορίνο Serie A

22:00 Novasports Prime Τότεναμ – Κόβεντρι Premier League

22:00 Magenta Sport 3 League Χετάφε – Ράγιο Βαγιεκάνο LaLiga

22:15 Magenta Sport 3 Μπράγκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal

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