Οι αθλητικές μεταδόσεις 21/12/2021

Πλούσια δράση από όλα τα σπορ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:
07:30 ΕΡΤ SPORTS 1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 25Μ. – 6Η ΜΕΡΑ, ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
16:00 ΕΡΤ SPORTS 1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 25Μ. – 6Η ΜΕΡΑ, ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΡΕΖΟΦ – ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΑΛΙΝΙΝΓΚΡΑΝΤ ΒΟΛΕΪ / ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19:00 NOVASPORTS 4HD ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ – ΟΥΛΜ ΜΠΑΣΚΕΤ / ΜΠΑΣΚΕΤ
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ – ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΙΤΑΛΙΑ
19:30 NOVASPORTS PRIME ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΒΕΝΕΤΣΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ / ΜΠΑΣΚΕΤ
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΛΑΥΡΙΟ – ΜΑΛΑΓΑ ΜΠΑΣΚΕΤ / ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
20:00 NOVASPORTS 1HD ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΑΛΑΒΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΙΣΠΑΝΙΑ
21:00 NOVASPORTS START ΜΠΟΥΡΓΚ – ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ ΜΠΑΣΚΕΤ / ΜΠΑΣΚΕΤ
21:15 NOVASPORTS 4HD ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ – ΑΝΔΟΡΑ ΜΠΑΣΚΕΤ / ΜΠΑΣΚΕΤ
21:30 ΕΡΤ SPORTS 1 ΜΠΡΕΣΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟ / ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΚΑΛΙΑΡΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΙΤΑΛΙΑ
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD ΤΖΕΝΟΑ – ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΙΤΑΛΙΑ
21:45 NOVASPORTS 5HD ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΤΣΕΝΤΕΒΙΤΑ ΜΠΑΣΚΕΤ / ΜΠΑΣΚΕΤ
21:45 NOVASPORTS 2HD ΑΡΣΕΝΑΛ – ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΛΙΓΚ ΚΑΠ ΑΓΓΛΙΑΣ
22:30 NOVASPORTS PRIME ΣΕΒΙΛΛΗ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΙΣΠΑΝΙΑ