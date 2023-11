Οι 5 μεγάλες αποκαλύψεις του Σιλβέστερ Σταλόνε στο «Sly» του Netflix

Το τελευταίο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Sly», προστέθηκε στην πλατφόρμα, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ρίξει μία διεισδυτική ματιά στη ζωή και την καριέρα του Σιλβέστερ Σταλόνε. Το είδωλο του Χόλιγουντ έχει εμπνεύσει και διασκεδάσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέσα από τις ταινίες του.

Το ντοκιμαντέρ διάρκειας μίας ώρας και 35 λεπτών αποκαλύπτει μερικές από τις πιο σημαντικές ιστορίες για τον ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτη και παραγωγό. Το ντοκιμαντέρ έχει επικριθεί επειδή αποκαλύπτει μερικές από τις πιο σκληρές διαμάχες στη ζωή του Σταλόνε, αλλά ταυτόχρονα το ίδιο περιεχόμενο έχει μαγνητίσει πολλούς θαυμαστές του.

Από τον ζηλιάρη και ανταγωνιστικό πατέρα του μέχρι τον λόγο πίσω από τον χαρακτηριστικό τρόπο ομιλίας του Σταλόνε , αυτές είναι οι πέντε μεγαλύτερες αποκαλύψεις που έγιναν στο ντοκιμαντέρ.

Οι 5 αποκαλύψεις στο Sly του Netflix

Ο Ράμπο θα πέθαινε στο First Blood

Μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις του ντοκιμαντέρ αφορά το αρχικό τέλος του First Blood, της ταινίας που σύστησε τον John Rambo στον κόσμο. Στο αρχικό σενάριο, ο Ράμπο υποτίθεται ότι πέθαινε στα χέρια του ανωτέρου του, συνταγματάρχη Τράουτμαν. Ωστόσο, ο Σταλόνε άλλαξε γνώμη, φοβούμενος ότι αυτό το τέλος θα έστελνε ένα ζοφερό μήνυμα στους βετεράνους του Βιετνάμ. Ήθελε να διασφαλίσει ότι θα υπήρχε ελπίδα, ακόμη και για εκείνους που είχαν βιώσει τη φρίκη του πολέμου.

Ως αποτέλεσμα, οι σκηνοθέτες ανέτρεψαν το αρχικό τέλος και, αντί αυτού, ο Ράμπο συνελήφθη, παρέχοντας ένα πιο αισιόδοξο μήνυμα.

Η κόντρα ανάμεσα στον Σιλβέστερ Σταλόνε και τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ήταν βάναυση

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο του «Sly» είναι η αντιπαλότητα μεταξύ του Σιλβέστερ Σταλόνε και του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ . Στη δεκαετία του 1990, και οι δύο ηθοποιοί βρίσκονταν στο απόγειο της καριέρας τους σε ταινίες δράσης και συχνά βρέθηκαν να ανταγωνίζονται για τους ίδιους ρόλους. Ωστόσο, ένας ρόλος που κανένας ηθοποιός δεν ήθελε πραγματικά ήταν στην περιβόητη ταινία «STOP! Or My Mom Will Shoot».

Ο Σβαρτσενέγκερ προσποιήθηκε ότι ενδιαφέρεται για την ταινία, πείθοντας τον Σταλόνε να πάρει τον ρόλο, οδηγώντας τον τελικά σε μια από τις χειρότερες ταινίες στην καριέρα του.

Ο Σταλόνε άλλαξε το αρχικό τέλος του «Rambo: Last Blood»

Κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας «Rambo: Last Blood», το τέλος άλλαξε. Αρχικά, η ταινία προέβλεπε να ολοκληρωθεί με τον Ράμπο να πεθαίνει ειρηνικά στην κουνιστή πολυθρόνα στη βεράντα του πατέρα του. Ωστόσο, ο Σταλόνε πίστευε ότι οι αληθινοί ήρωες δεν πρέπει να πεθάνουν μπροστά στο κοινό τους, οδηγώντας τον να αλλάξει τη σκηνή ψηφιακά, έτσι η κουνιστή πολυθρόνα συνέχισε να κινείται καθώς η κάμερα απομακρύνθηκε από τον Ράμπο. «Πιστεύω πολύ ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τους ήρωές μας να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μας», ανέφερε ο Σταλόνε και είπε πως ο λόγος πίσω από αυτή την απόφαση είναι «ότι υπάρχει πάντα κάποια μυστικιστική ιδιότητα σε αυτούς».

Η περίπλοκη σχέση του Σταλόνε με τον πατέρα του

Το ντοκιμαντέρ εμβαθύνει επίσης στην περίπλοκη σχέση του Σταλόνε με τον πατέρα του, Φρανκ Σταλόνε. Ο σταρ του Rambo αποκάλυψε ότι η σωματική και λεκτική κακοποίηση του πατέρα του κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τους εμβληματικούς κινηματογραφικούς χαρακτήρες του, όπως τον Rocky και τον Rambo. Η αντιπαλότητα μεταξύ πατέρα και γιου κλιμακώθηκε ακόμη και σε έναν επικίνδυνο αγώνα πόλο όπου ο Φρανκ Σταλόνε χτύπησε με το άλογό του το άλογο του γιου του, γεγονός που οδήγησε σε έναν σοβαρό τραυματισμό ο οποίος τελικά έκανε τον Stallone να εγκαταλείψει το άθλημα που κάποτε αγαπούσε.

Στο «Sly», ο σκηνοθέτης Τζον Χέρτσφελντ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Σταλόνε πολλές φορές μοιράστηκε τις αναμνήσεις του από τον πατέρα του γνωστού ηθοποιού. Μετά την τεράστια επιτυχία του Ρόκι, ο Χέρτσφελντ αποκάλυψε ότι ο Φρανκ Σταλόνε τον πλησίασε με ένα σενάριο σχετικά μe τον «πραγματικό Ρόκι». Ωστόσο, όταν ο Χέρτσφελντ πρότεινε ότι ο Σταλόνε έπρεπε να είναι αυτός που θα εξερευνήσει το σενάριο, ο Φρανκ Σταλόνε αρνήθηκε, συνεχίζοντας τον επίμονο ανταγωνισμό του με τον διάσημο γιο του.

Tο χαρακτηριστικό «γρύλισμα» του Σταλόνε

Το χαρακτηριστικό γρύλισμα και η μπερδεμένη ομιλία του Σταλόνε ήταν αποτέλεσμα μερικής παράλυσης του προσώπου του λόγω βλάβης των νεύρων κατά τη γέννησή του. Το ντοκιμαντέρ θυμίζει την ιστορία του πώς η μητέρα του, Τζάκι, γέννησε ενώ επέβαινε σε ένα λεωφορείο και μεταφέρθηκε σε μια φιλανθρωπική πτέρυγα, «Αν και ήταν εννέα μηνών έγκυος, συνέχιζε να κυκλοφορεί στο λεωφορείο και εκεί την έπιασαν οι πόνοι».

Ο Σταλόνε συνέχισε: «Κάποιος ήταν αρκετά έξυπνος και την κατέβασε από το λεωφορείο. Την μετέφεραν σε μια φιλανθρωπική πτέρυγα. Εκεί με έφεραν στον κόσμο και μέσω αυτού του ατυχήματος παρέλυσαν όλα τα νεύρα στο πλάι του στόματός μου. Έτσι γεννήθηκα με αυτό το “γρύλισμα”».

πηγή: FOXreport.gr