Ο Γιατρός: Μία δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τον Αντρέα στο σπίτι της Άννας

Η δραματική σειρά του Alpha, «Ο Γιατρός» συνεχίζεται απόψε, Τρίτη 3 Οκτωβρίου, στις 22:40, με καταιγιστικές εξελίξεις. Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο με τίτλο «ΤΙΠΟΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ».

Ο Ανδρέας επιστρέφει στο νοσοκομείο παρά τις αντιδράσεις του Μάρκου και της Άννας αλλά τα καθήκοντά του είναι πολύ περιορισμένα: απαγορεύεται να μιλάει με τους ασθενείς και να κάνει οποιαδήποτε διάγνωση.

Η Σοφία αναλαμβάνει να έχει τον Αντρέα από κοντά προκειμένου να μην εκθέσει το νοσοκομείο κάνοντας κάποιο λάθος, πράγμα που ενώ την χαροποιεί, την ίδια στιγμή την μπερδεύει, καθώς για πρώτη φορά είναι αυτή που καλείτε να πάρει τις αποφάσεις και ο Ανδρέας να την υπακούσει.

Ο Λεωνίδας και η Δανάη αναλαμβάνουν έναν ηλικιωμένο κύριο, τον Βίκτωρα, του οποίου η περίπτωση θα τους βγάλει έναν άλλο εαυτό και θα τους κάνει να εκτιμήσουν περισσότερο την κάθε στιγμή της ζωής τους. Τέλος, ο Ανδρέας αποφασίζει να μιλήσει ανοιχτά στην Άννα για όσα νιώθει και πάει από το σπίτι της. Εκεί όμως τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη καθώς η Άννα δεν είναι μόνη της.

*στο ρόλο του Βίκτωρα ο Τάσος Χαλκιάς

*στο ρόλο της Βάνας η Ζωή Ρηγοπούλου

*στο ρόλο του Αλέξανδρου ο Νίκος Παπαδομιχελάκης

*στο ρόλο της Μάρθας η Χρύσα Βακάλη

*στο ρόλο του Στέφανου ο Παναγιώτης Μαργέτης

Συντελεστές

Απόδοση σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δήμητρα Σιγάλα, Βασιλική Τρουφάκου, Θάνος Λέκκας, Παναγιώτης Εξαρχέας, Τζωρτζίνα Λιώση, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Χρήστος Ζαν Μπατίστ, Αντώνης Μυριαγκός, Αλέξανδρος Κώχ, Γωγώ Kαρτσάνα, Ρένα Κυπριώτη, Μαριέλλη Μανουδάκη, Εφη Κάντζα.

*Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν διαφορετικοί guests.

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel

