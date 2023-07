Ο Γιατρός: Η σειρά που βλέπει τη ζωή αλλιώς – Το πρώτο τρέιλερ

Εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία – Έχασε τα τελευταία 12 χρόνια από τη μνήμη του, αλλά του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία

Ο πρωταγωνιστής βλέπει τη ζωή του να ανατρέπεται όταν ο πατέρας ενός ασθενή τον πυροβολεί θεωρώντας τον, άδικα, υπαίτιο για το θάνατο του γιου του από ιατρικό λάθος. Ο Ανδρέας σώζεται, αλλά ο τραυματισμός στο κεφάλι τού προκαλεί αμνησία και ξεχνάει τα τελευταία δώδεκα χρόνια της ζωής του.

Χωρίς τις αναμνήσεις του, ο Αντρέας ξυπνά σε έναν άγνωστο κόσμο όπου αγαπημένα του πρόσωπα έχουν γίνει ξένοι, νεότερες σχέσεις έχουν ξεχαστεί και η θέση του ως διευθυντής κλινικής έχει χαθεί. Τι θα συμβεί από δω και στο εξής; Πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση;

Στο trailer που κυκλοφόρησε παρακολουθούμε σκηνές από τα επεισόδια, στη λογική μιας ταινίας μικρού μήκους, εξαιρετικής αισθητικής, με μουσική επένδυση το «Chasing Cars» των «Snow Patrol».

Δείτε το τρέιλερ

Συντελεστές

Απόδοση σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δήμητρα Σιγάλα, Βασιλική Τρουφάκου.

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel

Based on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli”

“Format licensed by Sony Pictures Television”