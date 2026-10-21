Ντέρτι: Ο Άρης φεύγει για την Αθήνα

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Νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς “Ντέρτι” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Η Στέλλα και ο Άρης ζουν τις τελευταίες στιγμές τους μαζί πριν από τον αποχωρισμό, καθώς ο Άρης είναι αναγκασμένος να εγκαταλείψει την αποστολή και να επιστρέψει στην Αθήνα.

Παράλληλα, η Στέλλα έρχεται πιο κοντά με τη Ξένια μέσα από τα τραγούδια του Στράτου, ενώ η μητέρα της αρχίζει να βλέπει το ταλέντο της με διαφορετικό μάτι.

Ο Δήμος και η Καίτη οργανώνουν τον γάμο τους, όμως οι πρώτες διαφωνίες για την κοινή τους ζωή δείχνουν ότι η νέα τους οικογένεια δεν θα χτιστεί χωρίς συγκρούσεις.

Στο μεταξύ, ο Αλέκος και ο Χρήστος οργανώνουν την επόμενη κίνησή τους στο λιμάνι, ετοιμάζοντας μια επικίνδυνη μεταφορά.

Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να αποδεχτεί τη σχέση της Ρένας με τον Μιχάλη, ενώ ο Χρήστος αναγκάζεται να παραδεχτεί πόσο πολύ ενδιαφέρεται για τη Φανή.

Κι όταν ο Γιάννης κάνει για άλλη μια φορά την εμφάνισή του στη ζωή της Στέλλας, αυτή τη φορά στην Πάτρα, το παρελθόν επιστρέφει και όλα όσα πίστευε η Στέλλα κινδυνεύουν να ανατραπούν.

Η εύρεση ενός νέου στοιχείου απ’ τον Πασχάλη για τον θάνατο του Κωστή τον οδηγεί σε υποψίες που δεν μπορεί πλέον ν’ αγνοήσει.

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Το «σ’ αγαπάω» δένει ακόμα πιο πολύ Στέλλα και Άρη

Ένα κλειδί αναζωπυρώνει τις υποψίες για τον θάνατο του Κωστή