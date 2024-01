Netflix – Lift: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την νέα ταινία με τον Kevin Hart και την… Tokyo

Το Netflix θα προσθέσει σύντομα στην βιβλιοθήκη του την νέα ταινία «Lift» με πρωταγωνιστή τον Kevin Hart. Η ταινία αφηγείται μια γεμάτη δράση αλλά και αστεία ιστορία για μια ομάδα έμπειρων κλεφτών που πραγματοποιούν μια ληστεία στην πιο τολμηρή τοποθεσία – σε ένα αεροπλάνο.

Έπειτα από μια καθυστέρηση πέντε μηνών που ανέβαλε την αρχική ημερομηνία κυκλοφορίας το καλοκαίρι του 2023, η κωμική περιπέτεια κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το Netflix, το “Lift” είναι μια κωμωδία δράσης που ακολουθεί την ιστορία ενός διεθνούς συμμορίας ληστών με επικεφαλής τον Cyrus Whitaker (Kevin Hart), ο οποίος θέλει να κλέψει χρυσό αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων από ένα επιβατικό αεροπλάνο που βρίσκεται στα 40.000 πόδια, προκειμένου να αποτρέψει μια τρομοκρατική επίθεση.

Ο Κέβιν Χαρτ ηγείται του καστ ως Cyrus Whitaker, ο οποίος είναι ένας έμπειρος εκπαιδευμένος κλέφτης που θεωρεί τον εαυτό του ως «τον Ρομπέν των Δασών στον κόσμο της τέχνης». Όπως αναφέρεται στην περιγραφή του χαρακτήρα του, «ο Cyrusπείθεται να συνεργαστεί με την κυβέρνηση για μια τελευταία ληστεία».

Στο Lift πρωταγωνιστεί και η Úrsula Corberó, γνωστή σε όλους ως Tokyo από το La Casa de Papel (Η Τέλεια Ληστεία). Η Ισπανίδα ηθοποιός υποδύεται την Camila, την ακομπλεξάριστη οδηγό διαφυγής της συμμορίας, που έχει πολλή δουλειά όταν της ανατίθεται να πετάξει ένα ιδιωτικό τζετ.

Get you a girl that can fly a plane.

Kevin Hart and his heist crew take the action to the next level in LIFT. coming to Netflix this Friday. pic.twitter.com/NEvj36IUDW

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) January 10, 2024