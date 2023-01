Νέα projects και νέες εκπομπές για το β’ ημίχρονο της σεζόν

Έντονη κινητικότητα στον ΑΝΤ1, που σχεδιάζει δύο νέες εκπομπές και συζητά επιστροφή της Βίκυς Χατζηβασιλείου. Ο Alpha φέρνει στην prime time το «Μεγάλο παζάρι».

Με κινήσεις επιπλέον ενίσχυσης και νέα προγράμματα, που θα δώσουν ακόμα πιο ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά στην τρέχουσα σεζόν, σχεδιάζουν τα κανάλια να μπουν στο δεύτερο ημίχρονο της σεζόν. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι θα πατηθεί «φρένο» στην επένδυση σε νέα projects, τα κανάλια συνεχίζουν ακάθεκτα, σχεδιάζοντας νέες προσθήκες για να ενισχύσουν στοχευμένα τα προγράμματά τους.

Εντονη κινητικότητα καταγράφεται στο στρατόπεδο του ΑΝΤ1, που επιθυμεί να ενισχύσει με νέες εκπομπές τόσο το καθημερινό όσο και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησαν επαφές με την Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία βρίσκεται σε τροχιά επιστροφής στον ΑΝΤ1 με εκπομπή στο off-peak πρόγραμμα, αφήνοντας πίσω της το «Πάμε πακέτο».

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, ήδη πραγματοποιήθηκε ένα ραντεβού με τους ιθύνοντες του ΑΝΤ1, ενώ εξετάζονται διάφορες λύσεις αξιοποίησής της, με πιθανότερο σενάριο να αναλάβει εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, συνεχίζονται οι συσκέψεις για την ενεργοποίηση της απογευματινής ζώνης 4-6 με εκπομπή κοινωνικού περιεχομένου στο καθημερινό πρόγραμμα.

Σε δημιουργικό αναβρασμό βρίσκεται και ο Alpha, που όχι μόνο δεν εφησυχάζει, αλλά ετοιμάζει μέσα στη σεζόν νέο «χτύπημα» με την επαναφορά του τηλεπαιχνιδιού «Το μεγάλο παζάρι». Παρότι αρχικά ακούστηκε ότι προορίζεται για την προσεχή σεζόν, το ιστορικό τηλεπαιχνίδι έχει μπει σε άμεση τροχιά υλοποίησης, με προοπτική να είναι στον αέρα μέσα στους επόμενους μήνες. Μάλιστα, ο Alpha δεν θα το εντάξει στο καθημερινό πρόγραμμα όπου συνεχίζει το «Deal», αλλά στοχεύει στην prime time εκδοχή του, με την οποία το διεθνές φορμάτ «Let’s make a deal» έκανε comeback τα τελευταία δύο χρόνια.

Το «Μεγάλο παζάρι», το οποίο έχει ανατεθεί ως παραγωγή στην Barking Well Media, αναμένεται να ενταχθεί στη ζώνη των 20:00 είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή, ανάλογα με τις αποφάσεις για τα υπόλοιπα σόου. Σε περίπτωση που υπάρξει νέος κύκλος του «Just the 2 of us», το «Μεγάλο παζάρι» θα ενταχθεί στο πρόγραμμα της Κυριακής. Επιπλέον, ο Alpha έχει «κάβα» και αρκετά επεισόδια του «Chart show» με τη Δέσποινα Βανδή, τα οποία ακόμα δεν έχουν προβληθεί.