Maestro: Η συγκέντρωση των πρωταγωνιστών λίγο πριν από την πρεμιέρα του 3ου κύκλου – ΒΙΝΤΕΟ

Μία συγκέντρωση με άρωμα «Maestro» πραγματοποίησαν μερικοί από τους πρωταγωνιστές της σειράς του MEGA, το βράδυ της Δευτέρας (2/12).

Λίγο πριν από την πρεμιέρα του τρίτου κύκλου, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και οι περισσότεροι ηθοποιοί του καστ παρευρέθηκαν στο σπίτι του Αντίνοου Αλμπάνη, με σκοπό να παρακολουθήσουν όλοι μαζί το πρώτο επεισόδιο.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος – ηθοποιός στον λογαριασμό του στα social media, μοιράστηκε βίντεο, αποτυπώνοντας τον ενθουσιασμό των ηθοποιών ενόψει της ημέρας.

Σημειώνεται, πως στον καναπέ του Αλμπάνη κάθισαν η Στεφανία Γουλιώτη, ο Ορέστης Χαλκιάς, η Μαρία Καβογιάννη, η Κλέλια Ανδριολάτου, η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, η Τόνια Μαράκη, ο Γιώργος Μπένος και ο Κώστας Μπερικόπουλος.

«Again, and again, and again!!! Απόψε, εμείς στο Albanis Loft… θα δούμε το πρώτο επεισόδιο στο @megatvcom στις 22:00. Και η Μαρία θα θέλει να δει και τα επόμενα!!!», έγραψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στη λεζάντα της ανάρτησής του.