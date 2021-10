Κατερίνα Καινούργιου: Το ντουέτο της με τον Νίκο Κοκλώνη στο J2US και η ανάρτηση του συντρόφου της

Στο χθεσινοβραδινό live του “J2US” ο Νίκος Κοκλώνης και η Κατερίνα Καινούργιου έκαναν ντουέτο. Οι δύο παρουσιαστές ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν το τραγούδι των Νίκου Κουρκούλη και Κέλλυς Κελεκίδου “Λένε τόσα για μας”.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια δέχθηκε θετικά σχόλια από τους κριτές, κάτι που δεν το περίμενε και όπως φάνηκε χάρηκε.

Κατερίνα Καινούργιου και Νίκος Κοκλώνης ηχογράφησαν το τραγούδι τους παρέα με τον Νίκο Κουρκούλη

Την εμφάνιση της Κατερίνας Καινούργιου και του Νίκου Κοκλώνη στη σκηνή του Just The 2 of Us παρακολουθούσε από το σπίτι ο σύντροφος της παρουσιάστριας Φίλιππος Τσαγκρίδης, ο οποίος δεν άντεξε και έκανε το δικό του σχόλιο.

Ανέβασε μια φωτογραφία τους και έγραψε “φωνάρες”, βάζοντας emoji.