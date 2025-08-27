«Καλύτερα δε γίνεται»: Αυτή είναι η ανανεωμένη ομάδα της Ναταλίας Γερμανού

Το αγαπημένο ραντεβού επιστρέφει και υπόσχεται να κάνει τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου, για μία ακόμη χρονιά, μοναδικά!



«Καλύτερα δε γίνεται» με οικοδέσποινα την Ναταλία Γερμανού, την παρουσιάστρια που ξέρει να συνδυάζει ποιότητα και ψυχαγωγία, αυθεντικότητα και τόλμη, πάντα με τη σωστή δόση ενημέρωσης και τον πιο ιδιαίτερο σχολιασμό της επικαιρότητας.

Με την προσωπικότητά της, την εμπειρία, το χιούμορ και τη ματιά που ξεχωρίζει, δημιουργεί ένα τηλεοπτικό σύμπαν που φέρει τη δική της αποκλειστική σφραγίδα.

Στο πλευρό της, η πιο δυνατή ομάδα συνεργατών: Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Άγγελος Βουράκης, Ελιάνα Χρυσικοπούλου, με θεματολογία που πιάνει τον παλμό της εποχής.

Ο Γιάννης Κορδώνης με τη στήλη του Σχοινί – Κορδώνης προσεγγίζει την επικαιρότητα αλλιώς.

Η πιο must παρέα του σαββατοκύριακου καλωσορίζει τον Βλάση Κωστούρο, ο οποίος φέρνει το δικό του out-of-the-box βλέμμα στις συνεντεύξεις.

Και την Αλεξάνδρα Αθανασίου στα διεθνή νέα, η οποία θα συμμετέχει και στο ενημερωτικό κομμάτι της εκπομπής.

Ο Χρήστος Κούτρας μας κρατά ενήμερους για όλα τα νέα της ελληνικής και διεθνούς showbiz!

Ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος καταθέτει την άποψή του για την ελληνική τηλεόραση.

Ο Βασίλης Δρυμούσης στον ρόλο του αρχισυντάκτη οργανώνει, εμψυχώνει και φροντίζει ώστε να γίνονται όλα «καλύτερα».

Το υπέροχο art gallery σκηνικό φέρει την υπογραφή της Μαίρης Σφυράκη.

Στη σκηνοθεσία της εκπομπής ο Κώστας Γρηγοράκης.

«Καλύτερα δε γίνεται». Η εκπομπή που τα κάνει όλα… καλύτερα!

Το ραντεβού είναι σταθερό. Η εμπειρία, κάθε φορά, μοναδική!