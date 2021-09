Just the 2 of us: Ο Κοκλώνης τσίγκλισε την Βανδή για τον χωρισμό της – ΒΙΝΤΕΟ

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τη Δέσποινα Βανδή όταν ο Νίκος Κοκλώνης αποφάσισε να παρουσιάσει την κριτική επιτροπή του Just the 2 of us.

Ο παρουσιαστής αιφνιδίασε την Δέσποινα Βανδή, λέγοντας:

«Μοιάζουμε σαν δυο σταγόνες νερού. Το καλοκαίρι κι οι δυο περάσαμε τα ίδια στα αισθηματικά. Χωρίσαμε αλλά είμαστε μια χαρά. Είσαι καλά;»

Η Δέσποινα Βανδή, φανερά αμήχανη, απάντησε πως…ναι.

«Κι εγώ μαζί σου χέρι χέρι», αντέτεινε ο Κοκλώνης.

Για την Δέσποινα Βανδή ήταν η πρώτη φορά που σχολιάστηκε δημόσια ο χωρισμός της, ο οποίος απασχόλησε τόσο πολύ το καλοκαίρι.

Δείτε την αμήχανη στιγμή της Δέσποινας Βανδή στο Just the 2 of us: