Just the 2 of Us: Εκτάκτως αυτή την Κυριακή λόγω τελικoύ Uefa Champions League

Ο αποψινός αγώνας ποδοσφαίρου μετακινεί το λαμπερό πάρτι με τραγούδια από όλες τις δεκαετίες και μοναδικά medley, μια μέρα μετά!

Το πιο φαντασμαγορικό show της ελληνικής τηλεόρασης, το Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη, έρχεται –εκτάκτως– αυτή την Κυριακή στις 21:00 στον Alpha, με ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε όλες τις δεκαετίες από το ’50 μέχρι και σήμερα.

Τα 8 ανατρεπτικά ζευγάρια του J2US, θα δοκιμαστούν σε διαχρονικές επιτυχίες ενώ θα απολαύσουμε και τους τραγουδιστές του show σε μοναδικά medley, που θα μας ταξιδέψουν στο μουσικό παρελθόν.

Ωραία που ‘ναι η Κυριακή όταν έχει Just the 2 of Us!

Δείτε εδώ το trailer: