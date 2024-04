J2US: Ο Light στην κριτική επιτροπή – «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου θα με δείτε κοντά με κάτι light», είπε η Βίκυ Σταυροπούλου

Μετά την είσοδό του στο πλατό στο Just the 2 of Us, ο Νίκος Κοκλώνης καλωσόρισε τους τηλεθεατές και στη συνέχεια απευθύνθηκε στους 4 κριτές τους καθώς τους επιφύλαξε μια ενδιαφέρουσα και διαφορετική έκπληξη.

Συγκεκριμένα, στην πλευρά τους, εκτός από τη γνωστή τετράδα, υπήρχε ακόμα μία άδεια καρέκλα «Έχω σήμερα πολλές εκπλήξεις», είπε με νόημα ο παρουσιαστής και παραγωγός και έπιασε κουβέντα με την κριτική επιτροπή. Στη συνέχεια, υποδέχτηκε τον guest κριτή που δεν ήταν άλλος από τον πασίγνωστο τράπερ Light.

Ο Light ανέβηκε στη σκηνή και ρώτησε: «Σας έλειψε;» και πρόσθεσε: «Το έχετε κάνει πιο ωραίο τώρα που λείπω εγώ. Είναι πιο Grande».

Ο τράπερ κάθισε ανάμεσα στη Βίκυ Σταυροπούλου και τη Δέσποινα Βανδή και η πρώτη έριξε το πλατό από τα γέλια με την ατάκα της λέγοντας με το απίστευτο χιούμορ που την διακατέχει: «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου θα με δείτε κοντά με κάτι light», είπε χαρακτηριστικά η Βίκυ, με τον Νίκο Κοκλώνη να της απαντά: «Ο συγκεκριμένος δεν είναι καθόλου light, είναι heavy».

Οι διαγωνιζόμενοι celebrities αποχωρίστηκαν τον coach τους το περασμένο Σάββατο και τραγούδησαν με διαφορετικό ταίρι, δοκιμάζοντας τις φωνητικές τους ικανότητες ώστε να κερδίσουν κριτές και κοινό για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στο show καθώς το 9ο live του J2US φέρνει μαζί του μία διπλή αποχώρηση.

Να θυμίσουμε πως η τελική απόφαση για το ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το J2US ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από την πλατφόρμα justvote.gr.

Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν απόψε τα ζευγάρια είναι τα ακόλουθα:

Γιώργος Αμούτζας – Τάνια

«Τι Να Πεις Για Μένα»

Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Ίαν Στρατής

«Παράφορα»

Γαλάτεια Βασιλειάδη – Γιώργος Παπαδόπουλος

«Η Τηλλυρκώτισσα»

Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου – Φειδίας

«Δίπλα Σε ‘Σένα»

Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος – Daphne Lawrence

«Θεία Λόλα»

Στέλιος Δρουμαλιάς – Αποστολία Ζώη

«Νοικιάστηκε»

Γιάννης Καπετάνιος – Μαρία Καρλάκη

«Το Κάτι»

Μανώλης Κλωνάρης – Ζωή Παπαδοπούλου

«Στην Καρδιά»

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου – Χριστίνα Μηλιού

«Ρίξε Στο Κορμί Μου Σπίρτο»

Δώρα Παντέλη – Αναστάσιος Ράμμος

«Ασυμφωνία Χαρακτήρων»

Θανάσης Πάτρας – Φαίη Ρουμπίνη

«Να Περνάς»

Γιάννης Σεβδικαλής – Σοφία Κουρτίδου

«Στο Θεό Με Πάει (Golden Boy)»

Στάθης Σχίζας – Μαλού

«Παραμυθιάζομαι»