J2US: Ανακαλύψτε τα ζευγάρια μέσα από τις παιδικές τους φωτογραφίες

Το πιο φαντασμαγορικό show της ελληνικής τηλεόρασης, το Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη, επιστρέφει το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου στις 20:00 στον Alpha και η συζήτηση γύρω από τα ονόματα των παικτών που θα λάβουν μέρος, έχει «ανάψει» για τα καλά.

Ποια ζευγάρια θα απολαύσουμε στο νέο κύκλο του J2US;

Οι απαντήσεις κρύβονται σε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι “Guess Who” στον επίσημο λογαριασμό του show στο Instagram όπου καθημερινά μέχρι και την ημέρα της πρεμιέρας, ανεβαίνουν παιδικές φωτογραφίες των συμμετεχόντων μαζί με ένα αινιγματικό στοιχείο του βιογραφικού τους.

Μπορείς να μαντέψεις ποια είναι τα παιδάκια των παρακάτω φωτογραφιών;

«Πώς να φανταστώ ότι θα ξεφύγω από τον χώρο της μουσικής; Ήταν αδύνατο γιατί μεγάλωσα από μωρό μέσα σε αυτόν».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

«Τελειώνοντας το σχολείο σπούδασα σχέδιο μόδας όμως η ζωή με οδήγησε σε άλλα μονοπάτια…»

«Όταν τραγουδάω ποντιακά τραγούδια, τα συναισθήματά μου είναι πολλά κι ανάμεικτα: χαρά και λύπη μαζί».

«Η οικογένειά μου είχε διαπρέψει στον χώρο της κομμωτικής όμως εγώ πέρασα σε άλλη “πίστα”».

«Έχω master στην κλινική ψυχολογία όμως τελικά “έπαιξα μπάλα” επαγγελματικά σε άλλα γήπεδα».

«Γεννήθηκα στη Γερμανία και έφτιαξα το πρώτο μου συγκρότημα όταν ήμουν μόλις 15 ετών!».

