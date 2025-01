Eurovision 2025: Το τρέιλερ με Έλενα Παπαρίζου και Σάκη Ρουβά για τον ελληνικό τελικό – «Ποιο τραγούδι θα βγει Νumber Οne»;

Η Έλενα Παπαρίζου κι ο Σάκης Ρουβάς θα είναι αυτοί που θα ανακοινώσουν την επόμενη συμμετοχή της Ελλάδας στον 69ο διαγωνισμό της Eurovision, καθώς θα είναι οι παρουσιαστές του εθνικού τελικού που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου στο Christmas’ Theater. Την Παρασκευή (24/1) κυκλοφόρησε και το trailer για την λαμπερή βραδιά με την Έλενα Παπαρίζου να αναρωτιέται: «Σάκη, ποιο τραγούδι πιστεύεις ότι θα βγει number one;» με τον Σάκη Ρουβά να απαντά: «This is our night, οπότε θα το δούμε στην ΕΡΤ1».

Η σειρά εμφάνισης των φιναλίστ του εθνικού τελικού

1.RIKKI – «Elevator (Up and Down)»

2.Θάνος Λάμπρου – «Free Love»

3.Κώστας Αγέρης – «Γη μου»

4.Andy Nicolas – «Lost My Way»

5.Klavdia – «Αστερομάτα»

6.Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης – «Παράδεισος»

7.Georgina Kalais, John Vlaseros – «High Road»

8.BARBZ – «Sirens»

9.Evangelia – «Vále»

10.Dinamiss – «Odyssey»

11.Nafsica – «Unhurt Me»

12.Xannova Xan – «Play It!»

Δείτε το σχετικό βίντεο