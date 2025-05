Eurovision 2025: Ολοκληρώθηκε η γενική πρόβα της Klavdia για τον Β΄ ημιτελικό – Αναλυτικά όσα θα δούμε το βράδυ της Πέμπτης

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η γενική βραδινή πρόβα της Ελλάδας για τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2025, στη σκηνή του St. Jakobshalle, στη Βασιλεία της Ελβετίας. Η Klavdia, που εκπροσωπεί φέτος τη χώρα μας με το τραγούδι «Αστερομάτα», παρουσίασε μία εντυπωσιακή εμφάνιση, γεμάτη συναίσθημα, σκηνικό βάθος και καλλιτεχνική συνέπεια, κερδίζοντας το χειροκρότημα κοινού και συμμετεχόντων.

Από το πρώτο λεπτό, η ερμηνεία της Klavdia καθήλωσε με τη φωνητική της σταθερότητα, τις συναισθηματικές αποχρώσεις και τη θεατρική της παρουσία. Η έναρξη της εμφάνισής της γίνεται πάνω σε μια προβλήτα, μέσα σε ασπρόμαυρους, ψυχρούς φωτισμούς, που υπογραμμίζουν την εσωτερική μοναξιά του τραγουδιού. Κατά την διάρκεια του πρώτου κουπλέ, η Klavdia περπατά προς το κέντρο της σκηνής, φτάνοντας στον βράχο, τη στιγμή που το φόντο αλλάζει απότομα σε φλογερό κόκκινο, υπογραμμίζοντας την κορύφωση του συναισθήματος στο ρεφρέν.

Η σκηνοθεσία κορυφώνεται με την εμφάνιση του φλεγόμενου δέντρου, ένα έντονο σύμβολο πόνου και αποχωρισμού, που πλαισιώνεται από τη δυναμική παρουσία μίας χορεύτριας. Εκείνη προσπαθεί να την αγγίξει, χωρίς ποτέ να τα καταφέρνει, δημιουργώντας μία δυνατή αλληγορία για τη μάχη ανάμεσα στην ανθρώπινη επαφή και τη συναισθηματική απόσταση. Η φωνή της Klavdia γεμίζει το στάδιο, με γυρίσματα που θυμίζουν λυγμούς, μεταφέροντας την ένταση και την προσωπική ερμηνευτική της ταυτότητα με απόλυτη ακρίβεια.

Η σκηνική μετάβαση από το σκοτάδι στο φως κορυφώνεται στο φινάλε, όταν η Klavdia, μπροστά στα μάτια του κοινού, αλλάζει φόρεμα από μαύρο σε λευκό, γεμίζοντας τη σκηνή φως και σηματοδοτώντας τη λύτρωση. Πρόκειται για την πρώτη φορά που πραγματοποιείται αυτή η αλλαγή επί σκηνής και, όπως φάνηκε, το αποτέλεσμα προκάλεσε ενθουσιασμό, με το κοινό να την ανταμείβει με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Η πρόβα της Τετάρτης, τόσο το απόγευμα όσο και το βράδυ, λειτούργησε ως τελική πρόβα τζενεράλε πριν την κρίσιμη βραδιά της Πέμπτης 15 Μαΐου, όπου η Klavdia θα ανέβει ξανά στη σκηνή, αυτή τη φορά μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλη την Ευρώπη, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η συμμετοχή της Ελλάδας έχει ήδη ξεχωρίσει, όχι μόνο για τη μουσική της ταυτότητα αλλά και για τον σκηνοθετικό πλούτο που φέρνει στη σκηνή, με κάθε στοιχείο της παρουσίασης να ενισχύει το βαθύ και αλληγορικό περιεχόμενο του τραγουδιού.

