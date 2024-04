Ένα σοβαρό ατύχημα επισκίασε την νέα ταινία «The Pickup» της Amazon MGM Studios, με πρωταγωνιστή τον Έντι Μέρφι. Συγκεκριμένα, το Hollywood Reporter, επικαλέστηκε πηγές που αναφέρουν, ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας σκηνής «δυστυχώς, η ακολουθία δεν πήγε όπως είχε προγραμματιστεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά μέλη του συνεργείου».

Την Τρίτη 23 Απριλίου, το Associated Press (AP) ανέφερε ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα που συνέβη όταν ένα φορτηγό «κλείδωσε» και χτύπησε ένα άλλο όχημα με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Ανώνυμη πηγή που επικαλέστηκε το AP, δήλωσε: «Ήταν ένα εντελώς φρικτό ατύχημα» και αποκάλυψε ότι «οι τραυματισμοί κυμαίνονταν από χτυπήματα και μώλωπες, μέχρι και σπασμένα κόκαλα».

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην παραγωγή, όπως αναφέρει το Deadline ο σκηνοθέτης και παραγωγός της ταινίας, Τιμ Στόρι δεν βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο του πλατό όταν συνέβη το εν λόγω ατύχημα.

Το συνδικάτο του IATSE ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Το IATSE έχει λάβει γνώση ενός ατυχήματος που έλαβε χώρα στο πλατό της Τζόρτζια για το “The Pickup” και έχει ξεκινήσει έρευνα».

An accident on the set of an upcoming heist film starring Eddie Murphy and Keke Palmer has injured several crewmembers, The Hollywood Reporter has confirmed. https://t.co/1Kbkq95mdU

— The Hollywood Reporter (@THR) April 24, 2024