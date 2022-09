Είναι το Untold του Netflix το πιο υποτιμημένο αθλητικό ντοκιμαντέρ της τηλεόρασης;

Με το καλοκαίρι να αποτελεί νεκρή περίοδο για την αγωνιστική δράση στα σπορ και στο στοίχημα, αρκετοί φίλοι του αθλητισμού στρέφονται σε Netflix, Amazon Prime και Apple TV για να πάρουν τη δόση τους από προγράμματα σχετικά με τα σπορ. Και ενώ οι περισσότεροι έχουν δει και κουβεντιάζουν για τα Last Dance, Formula 1: Drive to Survive, All or Nothing ή ακόμα και τα 30 for 30 του ESPN, ελάχιστοι είναι αυτοί που αναφέρονται στη σειρά Untold του Netflix. Με αφορμή την κυκλοφορία αυτές τις ημέρες της δεύτερης σεζόν (4 νέα ντοκιμαντέρ), θέλουμε να κάνουμε μία αναφορά σε αυτό που πιστεύουμε πως είναι ίσως το πιο αδικημένο αθλητικό ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού κόσμου.

Λιγότερο γνωστοί ήρωες – περισσότερο συναρπαστικές ιστορίες

Η αλήθεια είναι πως το θέμα των περισσοτέρων εκπομπών του Untold αφορά χαρακτήρες που είναι λιγότερο έως καθόλου γνωστοί στο κοινό εκτός ΗΠΑ. Αυτό όμως δε σημαίνει πως οι ιστορίες τους στερούνται σασπένς και βάθους. Για παράδειγμα, το δράμα της καριέρας του Mardy Fish, του Αμερικάνου τενίστα που έφτασε στο top-10 του κόσμου πριν καταρρεύσει υπό το βάρος του άγχους, δίνει μια νέα οπτική στον τομέα της αθλητικής ψυχολογίας. Ή η ιστορία της AND1, της εταιρίας αθλητικής ένδυσης και υπόδησης την οποία όλοι έχουν δει στην TV αλλά λίγοι γνωρίζουν την ιστορίας της.

Το Untold κάνει ακριβώς αυτό: βρίσκει λιγότερο γνωστές ιστορίες από όλο το φάσμα του αθλητισμού, προσεγγίζει τους ήρωές τους με σχετική ουδετερότητα και αφήνει τα συμπεράσματα στον τηλεθεατή. Φυσικά και δεν είναι όλες οι ιστορίες εντελώς άγνωστες για τους Έλληνες. Στο Malice in the Palace για παράδειγμα θα δούμε το παρασκήνιο της διασημότερης ίσως μάχης στην ιστορία του NBA. Ή στο The Rise and Fall of AND1 θα δούμε πως το Street Ball έγινε παγκόσμια μόδα, αναδεικνύοντας πασίγνωστους χαρακτήρες όπως τον Professor, τον celebrity ball player των social media.

Αυτό που περιμένουμε πάντως με ανυπομονησία είναι η εκπομπή που θα κυκλοφορήσει στις 30 Αυγούστου με τίτλο Operation Flagrant Foul. Η πολύκροτη υπόθεση του διαιτητή του NBA Tim Donaghy, που πιάστηκε να στοιχηματίζει σε αγώνες στους οποίους σφύριζε ο ίδιος. Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε προκαλέσει παγκόσμιο σάλο όταν αποκαλύφθηκε, δημιούργησε σοβαρούς τριγμούς στο οικοδόμημα του NBA και είχε αποτέλεσμα την αλλαγή αρκετών κανονισμών και διαδικασιών στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Κριτικές και επόμενες σεζόν

Και στο Rotten Tomatoes και στο IMDB τα σχόλια και η βαθμολογία των θεατών είναι αρκετά υψηλή. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη πως οι εκπομπές της σειράς βασίζονται ως επί το πλείστον σε αντιστάρ, που δύσκολα κερδίζουν συναισθηματικά αυτόν που τις παρακολουθεί. Δεν παύει όμως να είναι μια εξαιρετικά αξιόλογη προσπάθεια που αγγίζει μια πλευρά του αθλητισμού που δεν άγγιξε ούτε και η «Αυτού Μεγαλειότης» των sport docs, το 30 for 30.

Με δεδομένο πως τα πρώτα επεισόδια του Volume 2 έχουν αποσπάσει καλές κριτικές (χωρίς καν να έχει προβληθεί το πολυαναμενόμενο, Operation Flagrant Foul) είμαστε σχεδόν σίγουροι πως θα ακολουθήσει και τρίτος κύκλος. Για τους Έλληνες φίλους των σπορ όμως, εμείς θα προτείναμε να δείτε οπωσδήποτε το Malice in the Palace και το Rise and Fall of AND1, καθώς ασχολούνται με το δημοφιλές – για τους περισσότερους Έλληνες – μπάσκετ. Προσωπικό μας αγαπημένο όμως είναι το Breaking Point, το σχεδόν σπαρακτικό παρασκήνιο της καριέρας του Mardy Fish, που είναι σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Για τους λάτρεις των πιο mainstream χαρακτήρων, υπάρχει και η ιστορία του / της Caitlyn Jenner, που ενώ έχει καλυφθεί αρκετά εκτενώς και από άλλες εκπομπές, εδώ παρουσιάζεται από ένα νέο πρίσμα.