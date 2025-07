Είμαι η Τζο: Έρχεται απόψε στις 00:30- Τι θα δούμε στα επεισόδια της εβδομάδας

Το ΑΝΤ1+ Original «ΕΙΜΑΙ Η ΤΖΟ», η πρωτότυπη και απολαυστική κωμωδία 8 επεισοδίων με πρωταγωνίστρια την Ιωάννα Ασημακοπούλου, που προβάλλεται ήδη με μεγάλη επιτυχία στο ΑΝΤ1+ και στο NETFLIX, συνεχίζει να μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου και συγκίνησης καθημερινά στις 00:30 στον ΑΝΤ1.

Ποια είναι η «Τζο»;

H Τζο είναι 38 ετών, single, προσπαθεί συνεχώς να χάσει κιλά και να είναι τέλεια σε όλα.

Η μαμά της δεν παραλείπει να της υπενθυμίζει συνεχώς ότι πρέπει να παντρευτεί ή, έστω, να κάνει ένα παιδί, η αδερφή της την πρήζει να γίνει πιο δυναμική, και οι φίλοι της ναι µεν τη στηρίζουν, αλλά δεν την καταλαβαίνουν.

Στην ερωτική της ζωή επικρατεί χάος και όταν ο μεγάλος της έρωτας της δίνει την χαριστική βολή, αποφασίζει να τους γράψει όλους και να απολαύσει τη ζωή της όπως θέλει εκείνη.

Η Τζο έχει βαρεθεί την κριτική και τις ταμπέλες που της κρεμάνε οι γύρω της. Στην πραγματικότητα, αγαπάει τον εαυτό της όπως είναι και παίρνει τη ζωή στα χέρια της με αυτοπεποίθηση.

Με αισιοδοξία και χιούμορ, ξεκινά ένα ταξίδι προς την ευτυχία και την αυτογνωσία, κόντρα στα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις προσδοκίες των άλλων φωνάζοντας σε όλους «Είμαι η Τζο! Θα σέβεστε!».

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔ

ΑΠΟΨΕ, ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 6

«Σκόνη και Θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου»

Δεκαετία ‘90. Η Τζο, η αδελφή και η μητέρα της φεύγουν για διακοπές στη Λευκάδα. Στη διαδρομή, όλα τους τα πράγματα πέφτουν στον δρόμο και το αμάξι μένει πριν καν βγουν από την Αθήνα. Καταλήγουν πίσω στο σπίτι να τρώνε παγωτό όλες μαζί στο µπαλκόνι.

ΑΥΡΙΟ, ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 7

«Τίμα τον πατέρα σου»

Κυριακή του Πάσχα, η Τζο ξεκινά τη μέρα με τη μητέρα και την αδελφή της, αλλά καταλήγει στο εξοχικό του Χρήστου με την οικογένειά του να ψήνει αρνί, που το σιχαίνεται, φορώντας… τις παντόφλες της. Εκεί, θα δει για πρώτη φορά τον πραγματικό Χρήστο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 8_ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

«It’s my party and I’ll cry if I want to»

Η Τζο έχει γενέθλια και η μητέρα της έχει ετοιμάσει μία μεγάλη έκπληξη. Τα πράγματα, όμως, δεν πάνε όπως τα υπολόγιζε και η Τζο βρίσκεται, για άλλη μια φορά, μπλεγμένη. Θα κάνει, επιτέλους, αυτό που της λέει η καρδιά της;

