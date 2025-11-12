Εφημερίδες 2026: Τεχνητή Νοημοσύνη – Ευκαιρίες και κίνδυνοι – Η επόμενη μέρα για τον Τύπο

Στις 21 Νοεμβρίου το 3ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΙΗΕΑ.

Για τρίτη συνεχή χρονιά η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριό της με τίτλο “Τεχνητή Νοημοσύνη – Ευκαιρίες και κίνδυνοι – Η επόμενη μέρα για τον Τύπο”, το οποίο θα λάβει χώρα στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο στις 21 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ.

Αυτή τη χρονιά το Συνέδριό της ΕΙΗΕΑ θα καλύψει το επίκαιρο και πολυσυζητημένο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικότερα τις “Ευκαιρίες αλλά και τους Κινδύνους” που δημιουργεί στο χώρο της δημοσιογραφίας και του τύπου εν γένει. Νέα εμπορικά μοντέλα, πνευματικά δικαιώματα, επιχειρηματικότητα, ευκαιρίες ανάπτυξης και πολλά άλλα θέματα θα αναπτυχθούν. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές θα συμμετέχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη καθώς και από θεσμικούς φορείς και εκδοτικά συγκροτήματα της χώρας μας.

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι οι, Adolfo Abalo, Διευθυντής Τεχνολογίας, El Pais / Prisa Media, ο Jose Guimaraes, Εκτελεστικός Διευθυντής, ENPA (Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων) και ο Ole Reissmann, Διευθυντής Τεχνητής Νοημοσύνης, Der Spiegel. Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Βουλής των Ελλήνων και την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης καθώς και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέγας Υποστηρικτής είναι ο ΣΕΒ και Μέγας Χορηγός της εκδήλωσης είναι η ΔΕΗ.