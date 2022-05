Βάσια Τριφύλλη για Πέτρο Φιλιππίδη: Τον ήξερα και τον αγαπούσα και τον αγαπώ

Για το κίνημα metoo, τις κακοποιητικές συμπεριφορές που έχει δεχθεί στο παρελθόν, αλλά και τον Πέτρο Φιλιππίδη μίλησε για άλλη μια φορά η Βάσια Τριφύλλη.

Η γνωστή ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή “Open Weekend” είπε χαρακτηριστικά: “Ακόμη και αν έχω δεχτεί κακοποιητικές συμπεριφορές, τώρα δεν τις θυμάμαι. Φροντίζω τα δυσάρεστα να τα πετάω πίσω. Τώρα me 2, me 3, me 4, ό,τι θες, δεν τα θυμάμαι, ευτυχώς επέζησα. Αφού επέζησα αναπνέω”.

Σχετικά με τις καταγγελίες που έκαναν συνάδελφοί της, είπε: “Έκαναν καταπληκτικά που μίλησαν και μπράβο τους”. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Πέτρο Φιλιππίδη: “Τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον ήξερα και τον αγαπούσα και τον αγαπώ. Δεν μπορώ να σταματήσω να αγαπώ έναν άνθρωπο για λόγους που δεν με αφορούν άμεσα, αν θέλεις. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και εγώ εκεί υποκλίνομαι. Δηλαδή ελάτε, πατήστε πάνω στο κεφάλι μου”.