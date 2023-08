Barbie: Οι εισπράξεις της ταινίας ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια

Ιστορία έγραψε η “Barbie“, καθώς την Κυριακή 6 Αυγούστου, η ταινία της Γκρέτα Γκέργουιγκ ξεπέρασε επίσημα το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Σύμφωνα με το “Vanity Fair” η “Barbie”, με πρωταγωνιστές τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ, είχε γίνει ήδη η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του καλοκαιριού την Τετάρτη (2/8), αφού ξεπέρασε σε σε χρήματα τους “Guardians of the Galaxy Vol.3”.

Και ακόμη και πριν ξεπεράσει το όριο του1 δισ. δολαρίων, η “Barbie” είχε ήδη κάνει την Γκρέτα Γκέργουιγκ τη γυναίκα σκηνοθέτη με τις περισσότερες εισπράξεις όλων των εποχών, κερδίζοντας το “Wonder Woman” της Patty Jenkins που κυκλοφόρησε το 2017 και απέσπασε 822,8 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Η ταινία που βασίστηκε στην αγαπημένη κούκλα, με την οποία μεγάλωσαν γενιές και γενιές μόλις το πρώτο σαββατοκύριακο που κυκλοφόρησε, έβγαλε 356 εκατομμύρια δολάρια.

Επίσης με βάση το “Variety” εξαιτίας του ότι η “Barbie” άγγιξε τα δισεκατομμύρια μέσα σε μόλις 17 ημέρες κυκλοφορίας, έγινε η ταχύτερη κυκλοφορία της Warner Bros (και η όγδοη στην 100χρονη ιστορία του στούντιο) που μπαίνει στο κλαμπ του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Το “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2” κατείχε προηγουμένως αυτό το ρεκόρ στις 19 ημέρες.

Είναι μόλις το δεύτερο blockbuster για φέτος και το έκτο από την εποχή της πανδημίας που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, μετά τα “Spider-Man: No Way Home”, “Top Gun: Maverick”, “Jurassic World Dominion” και “Avatar: The Way of Water”.