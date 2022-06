Ασταμάτητο το Stranger Things 4 στο Netflix – Έσπασε το ρεκόρ του Bridgerton – ΒΙΝΤΕΟ

To Stranger Things επέστρεψε με τον 1ο τόμο της 4ης σεζόν και κάνει πάταγο στο Netflix. Οι φαν περίμεναν τρία ολόκληρα χρόνια για τη συνέχεια της αγαπημένης τους σειράς και όπως αποδεικνύεται η αναμονή άξιζε.

Τα σχόλια για τα 7 επεισόδια της νέας σεζόν είναι διθυραμβικά, ενώ τα νούμερα που καταγράφει η σειρά είναι εντυπωσιακά. Ο 1ος τόμος του Stranger Things 4 έσπασε ρεκόρ που κατείχε η 2η σεζόν του Bridgerton, και είναι πλέον η αγγλόφωνη σειρά με το μεγαλύτερο νούμερο προβολών για πρεμιέρα σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με τα “Top 10” του Netflix, η 4η σεζόν της σειράς επιστημονικής φαντασίας προβλήθηκε για 287 εκατομμύρια ώρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, που μετριέται από τις 23 έως τις 30 Μαΐου. Το νούμερο αυτό γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό καθώς ο 1ος τόμος του Stranger Things κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου 2022, άρα οι 287 εκατομμύρια ώρες προβολής είναι για μόλις τρεις ημέρες (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή).

