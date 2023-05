Αναταράξεις στο φινάλε της σεζόν

Οι εκλογές τινάζουν στον αέρα τη συμφωνία των καναλιών για κοινή αυλαία. Ο ΑΝΤ1 λανσάρει τους «Προδότες» τον Ιούνιο. Νωρίτερα ο τελικός του «Survivor». Tο δίλημμα για το «Just the 2 of us».

Σε ανατροπή των αρχικών σχεδίων αλλά και της μεταξύ τους συμφωνίας για συντονισμένο φινάλε της σεζόν οδηγούνται τα κανάλια, καθώς το καθένα παίρνει τον δρόμο του και χαράσσει ξεχωριστή στρατηγική. Η μετακίνηση των εκλογών αλλά και το ενδεχόμενο δεύτερου γύρου στις 2 Ιουλίου αλλάζουν τα δεδομένα στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Αρχικά τα κανάλια είχαν συμφωνήσει για κοινή αυλαία στις 31 Ιουνίου, κάτι που πλέον ανατρέπεται.

Διαγράφοντας δική του στρατηγική, ο ΑΝΤ1 όχι μόνο δεν θα «σφυρίξει» τη λήξη της σεζόν, αλλά προχωρά και σε λανσάρισμα νέων προγραμμάτων. Στις αρχές Ιουνίου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο παιχνίδι στρατηγικής «Προδότες» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στην prime time, ενώ το ίδιο διάστημα θα προστεθεί στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και η βραδινή εκπομπή της Μαρίας Αναστασοπούλου.

Τόσο οι σειρές όσο και τα τηλεπαιχνίδια «Rouk Zouk» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» θα παραμείνουν στον αέρα και για μεγάλο μέρος του Ιουλίου. Στον αντίποδα κινείται ο ΣΚΑΪ, που κάνει την ανατροπή και ρίχνει αυλαία στο «Survivor» νωρίτερα από κάθε άλλη σεζόν. Αρχικά, το κανάλι του Φαλήρου σχεδίαζε να ολοκληρώσει το «Survivor All Star» την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, ωστόσο ο δεύτερος γύρος των εκλογών αλλά και η αποδυνάμωση του ριάλιτι, που διαγράφει πτωτική τάση στην τηλεθέαση, άλλαξαν τα σχέδια.

Ο τελικός του «Survivor All Star» επισπεύδεται κατά μία εβδομάδα και αναμένεται να μεταδοθεί ζωντανά την Τετάρτη 28 Ιουνίου. Ο ΣΚΑΪ «κόβει» συνολικά τέσσερα επεισόδια από το «Survivor», μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος κατά σχεδόν 500.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, σε σπαζοκεφαλιά εξελίσσεται το πότε θα τελειώσει το «Just the 2 of us» στον Alpha. Αρχικά, επικρατέστερη ημερομηνία ήταν το Σάββατο 8 Ιουλίου, ενώ το κανάλι αποφάσισε ότι στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις δεν θα μεταδοθεί live το σόου με τον Νίκο Κοκλώνη.

Στο τραπέζι τώρα πέφτει και το σενάριο ολοκλήρωσης του «Just the of us» στις 24 Ιουνίου, όπως αναφέρει η Reallife, καθώς εκτιμάται ότι είναι μεγάλο το κενό των δύο εβδομάδων ώστε να περιμένουν μετά τις εκλογές. Τελική απόφαση ακόμα δεν έχει ληφθεί, κάτι που αναμένεται από τον Alpha. Οσο για το off-peak πρόγραμμα, τα κανάλια αναμένεται να συντονιστούν και να ολοκληρώσουν τις περισσότερες ζωντανές εκπομπές της πρωινής και της μεσημεριανής ζώνης την Παρασκευή 7 Ιουλίου.