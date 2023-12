Αγνώριστη η ηθοποιός του Love Actually 20 χρόνια μετά

Το “Love Actually” έκανε τρομερή επιτυχία όταν έκανε πρεμιέρα το 2003, και η βρετανική rom-com έχει γίνει μια αγαπημένη κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία έκτοτε. Και ενώ πολλά μέλη του καστ της ταινίας έχουν κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένης της Κίρα Νάιτλι, ορισμένοι σταρ σπάνια εμφανίζονται στο κοινό.

Η Heike Makatsch, η οποία ενσάρκωσε την ερωμένη του Alan Rickman, Mia, φαίνεται τώρα εντυπωσιακά διαφορετική από ό,τι στην ταινία. Στο Love Actually, η ηθοποιός έχει ένα κοντό, ασταθές μαύρο bob.

Αυτές τις μέρες, η 52χρονη τώρα Heike, έχει επιλέξει ένα μακρύ, ξανθό χτένισμα, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί δεν την αναγνωρίζουν καν ως σταρ του «Love Actually».

Η ανάρτησή της για το Love Actually

Μια αξέχαστη σκηνή παρουσιάζει τη Mia του Makatsch και τον χαρακτήρα του Rickman, Henry, σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι όπου φοράει ένα εντυπωσιακό φόρεμα και κέρατα διαβόλου σε μια προσπάθεια να τον αποπλανήσει.

Ο Χένρι δίνει στη Μία ένα μενταγιόν προτού του απαντήσει: «Δεν θέλω κάτι που χρειάζομαι. Θέλω κάτι που θέλω – κάτι όμορφο».

H Heike — η οποία είναι Γερμανίδα — κατάφερε να κρατήσει χαμηλό προφίλ παρά το γεγονός ότι πρωταγωνίστησε σε μια σειρά από επιτυχημένες ταινίες μετά το “Love Actually”, συμπεριλαμβανομένου του “The Book Thief” του 2013.

Είναι επίσης μια τραγουδίστρια που έχει κυκλοφορήσει επιτυχημένα κομμάτια όπως το “Stand by Your Man” και “This Girl Was Made for Loving”. Από το 2012 είναι επίσης εκπρόσωπος της εταιρείας καλλυντικών L’Oréal.

Η Heike έβγαινε με τον Daniel Craig, από το 1996 έως το 2004. Η καλλονή από το Βερολίνο βγαίνει αυτή τη στιγμή με τον Trystan Pütte και έχει τρεις κόρες από παλαιότερες σχέσεις.

