Αυτά είναι τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια παγκοσμίως για αυτή την εβδομάδα (11/6/22)

Τα δέκα δημοφιλέστερα τραγούδια στον πλανήτη για αυτή την εβδομάδα που τελειώνει στις 11 Ιουνίου, σύμφωνα με το έγκυρο μουσικό περιοδικό Billboard, είναι τα κάτωθι. Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το εν λόγω χιτ-παρέϊντ “Global” σχηματίζεται κάθε βδομάδα σύμφωνα με τις πωλήσεις φυσικών δίσκων και ψηφιακών downloads, καθώς και από τις αναμεταδόσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα διαδικτυακά streamings σε ολόκληρο τον κόσμο εξαιρουμένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

No.1 Harry Styles – As It Was

No.2 Bad Bunny & Chencho Corleone – Me Porto Bonito

No.3 Bad Bunny & Bomba Estereo – Ojitos Lindos

No.4 Bad Bunny – Tití Me Preguntó

No.5 Kate Bush – Running Up That Hill (A Deal With God)

No.6 Karol G – Provenza

No.7 Bad Bunny – Moscow Mule

No.8 Lizzo – About Damn Time

No.9 Harry Styles – Late Night Talking

No.10 Bad Bunny & Rauw Alejandro – Party

