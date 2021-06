Συναγερμός έχει σημάνει καθώς οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρο τον πλανήτη τέθηκαν εκτός λειτουργίας ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα. Μεταξύ των οποίων είναι αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC.

Ο ιστότοπος της Amazon.com φαινόταν επίσης να μην λειτουργεί, ωστόσο η εταιρεία δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής για το πρόβλημα. Εκτός λειτουργίας ήταν η πλατφόρμα Reddit. Ακόμα δεν είναι σαφές τι έχει θέσει εκτός λειτουργίας τα sites.

Σύμφωνα με το BBC, γύρω στις 13.00 ώρα Ελλάδας "έπεσε" και η ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης. Ο ιστότοπος gov.uk εμφάνιζε "Error 503 Service Unavailiable" περίπου στις 13:20 ώρα Ελλάδας.

Όπως σημειώνει to ΒΒC, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το πρόβλημα θα μπορούσε να σχετίζεται με το Fastly, έναν πάροχο φιλοξενίας cloud, ο οποίος υποστηρίζει πολλές ιστοσελίδες. Σταδιακά οι ιστοσελίδες επανέρχονται στην κανονική λειτουργία τους και αναμένονται πλέον ανακοινώσεις για το τι προκάλεσε αυτό το ιντερνετικό "κραχ".