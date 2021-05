Τι θα δούμε στο Netflix τον Ιούνιο - Όλες οι νέες κυκλοφορίες - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μάιος φτάνει προς το τέλος του και η θερμοκρασία έχει αρχίσει να ανεβαίνει "επικίνδυνα". Η λύση για τα βράδια του καλοκαιριού είναι χαλάρωση στον καναπέ, με air condition ή ανεμιστήρα, και Netflix.

Η δημοφιλής streaming πλατφόρμα έχει μεριμνήσει για την ψυχαγωγία των συνδρομητών της. Τον Ιούνιο θα προστεθούν στο Netflix καινούργιες τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερες και ξεχωριστές ταινίες και νέα ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ.

Σειρές

Summertime / Τρία μέτρα πάνω από τον ουρανό (Σεζόν 2) - 3 Ιουνίου 2021

Δυο νέοι από πολύ διαφορετικούς κόσμους ερωτεύονται στη διάρκεια ενός καλοκαιριού στην Αδριατική Ακτή της Ιταλίας. Εμπνευσμένο από τη σειρά βιβλίων του Φεντερίκο Μότσια.

The A List - Η λίστα Α (Σεζόν 2) - 25 Ιουνίου 2021

Για να γλιτώσει έναν γάμο από προξενιό, μια γυναίκα χάνεται στα βάθη της ζούγκλας των Μάγια, όπου η αδάμαστη φύση γίνεται ένα με τον άνθρωπο και το υπερφυσικό.

Awake - Αφύπνιση - 9 Ιουνίου 2021

Όταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο καταστρέφει τη δυνατότητα των ανθρώπων να κοιμούνται, μια προβληματική πρώην φανταρίνα παλεύει για να σώσει την οικογένειά της από το χάος.

Όταν μια έφηβη στην Ινδία ανακαλύπτει το πάθος της για το σκέιτμπορντ, ο δρόμος μπροστά της είναι δύσκολος καθώς ακολουθεί το όνειρό της να συμμετάσχει σε αγώνες.

Στα παγωμένα ποτάμια και κανάλια της Αγίας Πετρούπολης, ένας κλέφτης με πατίνια κλέβει την καρδιά της κόρης ενός αριστοκράτη, αν και κάποιες δυνάμεις τους θέλουν μακριά.

Μετά τον ξαφνικό θάνατο της γυναίκας του, ένας νέος πατέρας (Κέβιν Χαρτ) αναλαμβάνει το πιο δύσκολο έργο: την πατρότητα. Αληθινή ιστορία για την απώλεια και την αγάπη.

Όταν μια κωμικός και ανερχόμενη ηθοποιός γνωρίζει έναν πλούσιο απόφοιτο ελίτ πανεπιστημίου που ασχολείται με τα οικονομικά, εκείνος παραείναι καλός για να 'ναι αληθινός.

Prime Time - 30 Ιουνίου 2021

Πρωτοχρονιά του 1999: σε ένα τηλεοπτικό στούντιο κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής, ένας ένοπλος παίρνει όμηρο την παρουσιάστρια και απαιτεί να στείλει ζωντανά ένα μήνυμα.

Breaking Boundaries: The Sience Of Our Planet - Στα όρια: Η επιστήμη πίσω από τον «πλανήτη» μας - 4 Ιουνίου 2021

Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο και ο επιστήμονας Γιόχαν Ρόκστρομ εξετάζουν την κατάρρευση της βιοποικιλότητας της Γης και συζητούν πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η κρίση.

Προηγμένη επιστήμη και εντυπωσιακές προσωπικές ιστορίες σμίγουν σε μια διαφωτιστική σειρά ντοκιμαντέρ, η οποία εξερευνά τις απίθανες λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος.

Penguin Town - Η πόλη των πιγκουίνων - 16 Ιουνίου 2021

Σε μια γραφική πόλη της Νότιας Αφρικής, κάποιοι πιγκουίνοι που απειλούνται από εξαφάνιση συγκεντρώνονται για να βρουν ταίρι και να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους.

Παιδικές Ταινίες & Σειρές

Super Monsters: Once Upon A Rhyme - Τα σούπερ τερατάκια: Μια φορά και έναν καιρό - 1 Ιουνίου 2021

Από τη Χρυσομαλλούσα ως τον Χάνσελ και την Γκρέτελ, τα Σούπερ Τερατάκια αναβιώνουν κλασικά παραμύθια κι αγαπημένα τραγουδάκια με μια μουσική, μαγική ματιά!

Wish Dragon - Το τζίνι-δράκος - 11 Ιουνίου 2021

Θέλοντας να ξαναβρεί την παιδική του φίλη, ένας έξυπνος έφηβος, ο Ντιν, συναντά έναν γοητευτικό τζίνι-δράκο που του μαθαίνει για τη μαγεία των πιθανοτήτων.