Το «Your Face Sounds Familiar– All Star» έρχεται την απόψε στις 21:00 για να μεταμορφώσει το βράδυ μας. Η εντυπωσιακή Μαρία Μπεκατώρου θα καλωσορίσει για άλλη μία Κυριακή τους αγαπημένους της κριτές, τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Μιχάλη Ρέππα, την Κατερίνα Παπουτσάκη και τον Κωστή Μαραβέγια, αλλά και τους all star καλλιτέχνες του απόλυτου σόου μεταμφιέσεων.

Οι μεταμορφώσεις των all star καλλιτεχνών την Κυριακή, 16 Μαΐου, θα είναι: Θανάσης Αλευράς - Χρησιμοποίησε τη «φοβερή κάρτα» Κρατερός Κατσούλης - Χρησιμοποίησε τη «φοβερή κάρτα» Λευτέρης Ελευθερίου - Ο Κουρέας της Σεβίλλης Ησαΐας Ματιάμπα - Sylvester Ίαν Στρατής – Κουασιμόδος (Παναγία των Παρισίων) Μπέττυ Μαγγίρα - Elvis Presley Ματθίλδη Μαγγίρα - Πάολα Κατερίνα Στικούδη - Χρησιμοποίησε τη «φοβερή κάρτα» Τάνια Μπρεάζου - Lara Fabian Guest εμφάνιση: Ελένη Καρακάση Απόψε, η ηθοποιός θα κάνει μια guest εμφάνιση στο YFSF. "Μου πρότειναν να κάνω μια εμφάνιση, είναι ένα σόου που το αγαπώ πολύ, έχω βρεθεί σε δύο διαφορετικές θέσεις, οπότε ό,τι κι αν μου ζητούσαν θα το έκανα με χαρά. Θα υποδυθώ ένα πρόσωπο το οποίο έχω ενσαρκώσει ξανά, με διαφορετικό όμως τραγούδι" αποκάλυψε. Όπως πάντα, έτσι και φέτος το «Your Face Sounds Familiar-All Star» έχει φιλανθρωπικό σκοπό, και ο νικητής κάθε επεισοδίου προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.