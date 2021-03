Το «Your Face Sounds Familiar – All Star» έρχεται απόψε με ανατρεπτικές μεταμορφώσεις και ξεκαρδιστικά σχόλια από την κριτική επιτροπή. Η μοναδική Μαρία Μπεκατώρου υποδέχεται τους αγαπημένους της κριτές, τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Μιχάλη Ρέππα, την Κατερίνα Παπουτσάκη και τον Κωστή Μαραβέγια, αλλά και τους all star καλλιτέχνες του απόλυτου σόου μεταμφιέσεων. Άλλωστε, τη Δευτέρα 22 Μαρτίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Κατερίνα Παπουτσάκη. Η γνωστή ηθοποιός μιλά για την πρώτη της παράσταση και τον άνθρωπο που της έδωσε απλόχερα τα εφόδια για το θέατρο. Αποκαλύπτει τις δυσκολίες που πέρασε όταν υποδύθηκε τον ρόλο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αλλά και σε ποιον μεγάλο ηθοποιό έχει αδυναμία. Τι ξεχωρίζει από τη δουλειά της στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο και αν της αρέσει ο ρόλος του κριτή στο «Your Face Sounds Familiar – All Star»

Οι μεταμορφώσεις είναι: