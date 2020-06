Η μοναδική Άντζελα Δημητρίου εμφανίστηκε στη σκηνή του Just The 2 Of Us και έβαλε φωτιά στο Σαββατόβραδο, ξεσηκώνοντας τους τηλεθεατές από τους καναπέδες τους.

Η έκπληξη έγινε ακόμα μεγαλύτερη όταν ο Νίκος Κοκλώνης και η Άντζελα Δημητριού τραγούδησαν μαζί. Ο παρουσιαστής του Just the 2 Of Us τραγούδησε στα... αραβικά το τραγούδι της "Έλεος".

Η Άντζελα Δημητρίου μάλιστα αποκάλυψε ποια είναι τα αγαπημένα της ζευγάρια στο JT2OU