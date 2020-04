Restart στην ψυχαγωγία ετοιμάζουν τα κανάλια - Το σχέδιο για τις «Άγριες Μέλισσες»

Σε θέση ετοιμότητας για να πατήσουν και πάλι το «on» σε μεγάλες παραγωγές που ανεστάλησαν λόγω καραντίνας βρίσκονται τα κανάλια. Μετά τη διακοπή συνολικά δέκα σειρών, τριών τηλεπαιχνιδιών και τεσσάρων σόου και ριάλιτι στα μέσα Μαρτίου, που σήμανε και τη σχεδόν ολική αναστολή ψυχαγωγικών προγραμμάτων, τα κανάλια εξετάζουν σχέδιο επαναφοράς και ενεργοποιούν μηχανισμούς επανόδου με επιπλέον μέτρα ασφάλειας και αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των γυρισμάτων.

Η επανεκκίνηση τοποθετείται χρονικά στις αρχές Μαΐου εφόσον φυσικά διατηρηθεί η μη εκθετική αύξηση του ιού στη χώρα μας και επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για σταδιακή και μερική χαλάρωση των μέτρων περιορισμού. Ήδη, συντελεστές σε σειρές και σόου έχουν άτυπα ενημερωθεί να είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στα πλατό στις αρχές Μαΐου, κάτι το οποίο φυσικά τελεί υπό την αίρεση της ευρύτερης πορείας της χώρας στη μάχη κατά του ιού.

Στην πρώτη γραμμή επαναφοράς βρίσκονται οι «Άγριες Μέλισσες» του ΑΝΤ1 που διεκόπησαν στο 89ο επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Realnews, τα μέτρα ασφαλείας που θα λάβει η παραγωγή είναι η συχνή απολύμανση στους κλειστούς και ανοικτούς χώρους στο τηλεοπτικό Διαφάνι - από το καφενείο, το κουρείο έως την πλατεία-, ενώ θα γίνουν αλλαγές και στη διαδικασία των γυρισμάτων γκρουπάροντας τις σκηνές με δύο ή τρεις ηθοποιούς, ώστε το πολυπληθές καστ να μη συγχρωτίζεται.

Αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν και στο περιεχόμενο των σκηνών, καθώς θα γίνει προσπάθεια να απαλειφθούν φιλιά και αγκαλιές τουλάχιστον για τις πρώτες εβδομάδες των γυρισμάτων. Εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να γίνουν τεστ στους ηθοποιούς και στους βασικούς συντελεστές με τη συναίνεσή τους, για να αποφευχθεί πιθανή διάδοση του ιού.

Αντίστοιχα, κινήσεις για restart γίνονται και στο στρατόπεδο του Open για το «Just the two of us», το οποίο πρόλαβε μόνο το επεισόδιο της πρεμιέρας πριν τη διακοπή. Ο παρουσιαστής και παραγωγός του σόου Νίκος Κοκλώνης όρισε ως πιθανή ημέρα επαναφοράς στο πλατό τη Δευτέρα 28 Απριλίου. Παράλληλα, εξετάζεται εκ νέου ο τρόπος που γυρίζεται το πολυπληθές σόου αυξάνοντας τα μέτρα ασφαλείας και τις αποστάσεις. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε προ ημερών meeting στα στούντιο Κάπα- όπου γυρίζεται το σόου- και ξεκίνησε επί τόπου ο επανασχεδιασμός της παραγωγής με βάση τα νέα δεδομένα, όπως π.χ επιστρατεύοντας περισσότερα καμαρίνια, ώστε να μην βρίσκονται πολλά άτομα στον ίδιο χώρο.

