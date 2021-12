“White Christmas”, η αυθεντική εκτέλεση και οι ξεχωριστές διασκευές της

Στην πρώτη εκτέλεση τραγούδησε ο Bing Crosby με τη συνοδεία της χορωδίας Ken Darby Singers και της ορχήστρας του John Scott Trotter. Ισως το πιό γνωστό χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών, το “White Christmas” γράφτηκε κάπου μεταξύ του 1938 και του 1939 από τον περίφημο Irving Berlin. Κατοχυρώθηκε στις 6 Μαίου 1942, πρωτοηχογραφήθηκε στις 29 Μαίου 1942 και πρωτοκυκλοφόρησε τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς.Στην πρώτη εκτέλεση τραγούδησε ο Bing Crosby με τη συνοδεία της χορωδίας Ken Darby Singers και της ορχήστρας του John Scott Trotter.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η πρώτη δημόσια εκτέλεση του κομματιού έγινε από τον Bing Crosby στο προσωπικό του ραδιοφωνικό σώου, που λεγόταν “The Kraft Music Hall” στο NBC, την ημέρα των Χριστουγέννων του 1941. Το αυθεντικό αντίγραφο εκείνης της live εκτέλεσης ανήκει στην οικογένεια του Bing Crosby, το οποίο παραχωρήθηκε δανεικά στην εκπομπή ” CBS Sunday Morning” για την 25η Δεκεμβρίου 2011.

Το “White Christmas” κέρδισε το βραβείο Οσκαρ Καλύτερου Αυθεντικού Τραγουδιού του 1942.

Είναι ένα κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι, που έγινε μιούζικαλ και έχει ήδη λάβει 1990 διασκευές…!

Ας δούμε την αυθεντική εκτέλεση και μερικές σημαντικές διασκευές. Το μενού δεν είναι μικρό. Ακούγοντας όμως και λίγο από την κάθε διασκευή, μπορείτε να δείτε πως ένα παλιό κλασικό τραγούδι εξελίσεται μέσα στον χρόνο και σε σχέση με τα διάφορα είδη μουσικής, που υπηρετούνται από διαφορετικούς καλλιτέχνες.

Frank Sinatra, Elvis Presley, The Beach Boys, Otis Redding, Boney M., Gloria Estefan, Diana Ross and Plácido Domingo, Donna Summer, Chicago, Destiny’s Child, Taylor Swift, Iggy Pop, Michael Bublé & Shania Twain, CeeLo Green και Mario Biondi. Ποιά είναι η δική σας αγαπημένη?

Bing Crosby with Ken Darby Singers and John Scott Trotter and His Orchestra – Η αυθεντική εκτέλεση! (1942)

Frank Sinatra (1944)

Elvis Presley (1957)

The Beach Boys (1964)

Otis Redding (1968)

Boney M. (1981)

Gloria Estefan (1993)

Diana Ross and Plácido Domingo (1993)

Donna Summer (1994)

Chicago (1998)

Destiny’s Child (2001)

Taylor Swift (2007)

Iggy Pop (2009)

Michael Bublé & Shania Twain (2011)

CeeLo Green (2012)

Mario Biondi (2013)

