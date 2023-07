Βρετανία: Το εντυπωσιακό ντεμπούτο της πριγκίπισσας Σάρλοτ στο Wimbledon

Ο πρίγκιπας Τζορτζ και η πριγκίπισσα Σάρλοτ πήγαν στο Wimbledon με τους γονείς τους για να παρακολουθήσουν και έζησαν με πάθος τον αγώνα, ο οποίος για την πριγκίπισσα ήταν το ντεμπούτο της Σάρλοτ στην διοργάνωση.

Καθώς η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι φανατική οπαδός του τένις και παράλληλα προστάτιδα του All England Lawn Tennis παρακολουθεί πολύ συχνά αγώνες στο Wimbledon. Αυτήν τη φορά η Κέιτ φρόντισε να εισάγει και την κόρη της στον μαγικό κόσμο της αντισφαίρισης.

Ο μεγαλύτερος αδερφός της πριγκίπισσας, ο Τζορτζ, 9 ετών, παρακολούθησε πέρσι για πρώτη φορά την διοργάνωση. Μεγάλος απών ο μικρότερος αδερφός τους, πρίγκιπας Λούις, τον οποίον λατρεύει το κοινό για τις άτακτες χειρονομίες του.

Η βασιλική οικογένεια έφτασε στο γήπεδο λίγο λιγότερο από δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

H Κέιτ Μίντλετον φόρεσε πράσινο μίντι φόρεμα Roland Mouret,, μπεζ clutch Emmy London, στο ίδιο χρώμα γόβες Gianvito Rossi και σκουλαρίκια Handcrafted Artisan Jewellery.

The Prince and the Princess of Wales, Princess Charlotte and Prince George of Wales attending the Men’s final of the Wimbledon Tennis Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club in London.

📸Victoria Jones – WPA Pool/Getty Images//Karwai Tang/WireImage pic.twitter.com/ZA5zrfOt9w

— 👑MaryRoyals👑 (@MyRoyalsWorld) July 16, 2023