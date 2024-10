Βίκυ Καγιά για τις τελευταίες στιγμές με τον πατέρα της: «Τον τάισα γλυκό, του μίλαγα, ήταν πολύ κουρασμένος»

Η Βίκυ Καγιά είναι η καλεσμένη του Τάσου Τρύφωνος και της εκπομπής «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», η οποία θα μεταδοθεί αυτή την Κυριακή στον Alpha Κύπρου. Στη δημοσιότητα έχει δοθεί ένα trailer από την συνέντευξη και μέσα σε αυτό βλέπουμε την παρουσιάστρια να μιλάει και για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε με τον πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο.

Μεταξύ άλλων, η Βίκυ Καγιά είπε: «Αν δεν είχα πάθει αυτόν τον σταφυλόκοκκο μπορεί η καριέρα μου να είχε πάρει άλλη τροπή. Δεν βλέπω τον λόγο να είμαι στο γυαλί για να είμαι, παρά μόνο με κάτι που με αφορά και θα το κάνω και καλά!».

Ακόμα, δήλωσε πως: «Ήμουν πάρα πολύ ηθική και περήφανη. Δεν δεχόμουν μύγα στο σπαθί μου».

Για τον γάμο της με τον Ηλία Κρασσά ανέφερε: «Αγάπησα, ερωτεύτηκα και παντρεύτηκα έναν άνθρωπο που είχε δύο μικρά παιδιά. Αυτόματα, προστάτεψα και αγάπησα και αυτά τα δύο μικρά παιδιά!».

«Και στο θέατρο με πολέμησαν και στο «So you think you can dance» με πολέμησαν και στο μόντελινγκ με πολεμούσαν», σημείωσε.

Μιλώντας για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε με τον πατέρα της, η Βίκυ Καγιά εξομολογήθηκε ότι: «Στεναχωριόμουν γιατί ο μπαμπάς μου ήταν χάλια και δεν άντεχε. Στην τελευταία πια εντατική ήμασταν οι δυο μας, μόνοι μας. Τον τάισα γλυκό, του μίλαγα, ήταν πολύ κουρασμένος».