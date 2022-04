“VEGAS”, το νέο τραγούδι της Doja Cat για την ταινία του Elvis Presley

Ένα νέο κομμάτι με τίτλο “VEGAS”, που είναι βασισμένο στο θρυλικό “Ηound Dog” του βασιλιά του Rock and Roll, παρουσίασε η Doja Cat. Το κομμάτι θα συμπεριλαμβάνεται στο σάουντρακ της ταινίας “Elvis TCB”, που θα είναι βιογραφική για τον Elvis Presley και που όπως έχουμε ξαναγράψει στο enikos.gr, θα περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον μάνατζερ του Elvis, τον περίφημο Colonel Parker, τον ρόλο του οποίο θα ενσαρκώσει ο Tom Hanks. Το sampling που χρησιμοποιήθηκε και που λέει “You ain’t nothing but a dog” είναι τραγουδισμένο από την φοβερή Big Mama Thornton.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Παράλληλα η Doja Cat ετοιμάζεται να κάνει μια μεγαλειώδη εμφάνιση στο Las Vegas, μαζί με τον Weeknd, στις 20 Αυγούστου στο ολοκαίνουργιο Allegiant Stadium.

