Βάσω Λασκαράκη: Η τρυφερή ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλιά της – «Ο δικός μου ουρανός φωτίζει απ’ τα δικά σου μάτια»

Τα γενέθλιά της έχει η Βάσω Λασκαράκη και ο σύζυγός της, Λευτέρης Σουλτάτος, της έστειλε δημόσια τις ευχές του μέσα από το Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της με την τούρτα γενεθλίων της. Ο γνωστός σεφ συνόδευσε την ανάρτηση με τρυφερά λόγια για την ηθοποιό, με την οποία ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2019 στην Κρήτη.

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Βάσω Λασκαράκη Λευτέρης Σουλτάτος
Φωτογραφία: Instagram/vasolaskaraki
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα γενέθλιά της έχει σήμερα (19/10) η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος θέλησε να στείλει και δημόσια τις ευχές του στη σύζυγό του.
  • Ο επιτυχημένος σεφ μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες της ηθοποιού με την τούρτα της, γράφοντας: «Χρόνια πολλά, γυναίκα μου, να σ’ έχει ο Θεός καλά, γιατί ο δικός μου ουρανός φωτίζει απ’ τα δικά σου μάτια!».
  • Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 29 Απριλίου του 2019, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

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Τα γενέθλιά της έχει σήμερα (19/10) η Βάσω Λασκαράκη. Ο Λευτέρης Σουλτάτος θέλησε να στείλει και δημόσια τις ευχές του στη σύζυγό του, για αυτή την σημαντική ημέρα για την ίδια και την οικογένειά τους.

Ο επιτυχημένος σεφ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την αγαπημένη ηθοποιό από το 2019, στο post που έκανε, μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram, δύο νέες φωτογραφίες της Βάσως Λασκαράκη. Σε αυτές την βλέπουμε να ποζάρει, κρατώντας την εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Λευτέρης Σουλτάτος έχει γράψει: «Χρόνια πολλά, γυναίκα μου, να σ’ έχει ο Θεός καλά, γιατί ο δικός μου ουρανός φωτίζει απ’ τα δικά σου μάτια!». 

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, στις 29 Απριλίου του 2019, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη δημοσίευση που είχε κάνει στο Instagram για την επέτειό τους φέτος, ο σεφ είχε κοινοποιήσει ένα στιγμιότυπο από τον γάμο τους.

Στο post του είχε αναφέρει: «Ένας χρόνος ακόμα… 29/4/. Σαν σήμερα σε σήκωσα στα χέρια μου… και από τότε δεν σε άφησα ποτέ από την καρδιά μου. Χρόνια πολλά στη γυναίκα που έγινε το σπίτι μου, η δύναμή μου, η ηρεμία μου και το πιο όμορφο “μαζί”. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα σε σηκώνω πάντα ψηλά… όπως σου αξίζει. Και στα 100!». 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleftherios Soultatos (@lefteris.soultatos)

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