Uma Thurman: Περήφανη μητέρα – Η σπάνια εμφάνιση και με τα τρία της παιδιά

Η Uma Thurman είναι μια περήφανη μητέρα και έκανε μια σπάνια κοινή εμφάνιση και με τα τρία της παιδιά στην πρεμιέρα της ταινίας Asteroid City, στην οποία πρωταγωνιστεί η μεγαλύτερη κόρη της, Maya Hawke.

Η 53χρονη ηθοποιός έφθασε στο afterparty, που πραγματοποιήθηκε στο Alice Tully Hall στη Νέα Υόρκη, μαζί με τα δύο μικρότερα παιδιά της, τον 21χρονο Levon,, τον οποίο, επίσης, έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Ethan Hawke, και τη μικρότερη κόρη της, τη 10χρονη Luna, την οποία έχει με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, τον Γάλλο Arpad Busson.

Μαζί εξέφρασαν τη στήριξή τους στην 24χρονη Maya, η οποία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ταινία του Wes Anderson. Η ευτυχισμένη μητέρα και τα παιδιά της πόζαραν όλοι μαζί για τον φωτογραφικό φακό και έδειχναν πανευτυχείς.

Uma Thurman makes rare appearance with all three of her children at the Asteroid City premiere pic.twitter.com/zcPS9KZFZ2

— DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) June 14, 2023