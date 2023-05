Τζόνι Ντεπ: Απορούσα με τη λέξη «επιστροφή» – Δεν πήγα πουθενά

Ο Τζόνι Ντεπ απέρριψε τον υπαινιγμό ότι έκανε τη «μεγάλη επιστροφή» του με την εμφάνισή του στην ταινία «Jeanne du Barry», με την οποία άνοιξε χθες το Φεστιβάλ των Καννών. Παρόλο που παραδέχτηκε ότι το τηλέφωνό του δεν χτυπούσε την περίοδο που είχε εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ.

«Απορούσα με τη λέξη επιστροφή, επειδή δεν πήγα πουθενά», είπε ο Αμερικανός ηθοποιός, που έφτασε με καθυστέρηση 45 λεπτών στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η ομάδα των δημιουργών της ταινίας σήμερα. «Ναι, ίσως ο κόσμος σταμάτησε να μου τηλεφωνεί από φόβο εκείνη την εποχή όμως εγώ δεν πήγα πουθενά», τόνισε.

Η ταινία «Jeanne du Barry», στην οποία ο Ντεπ υποδύεται τον βασιλιά Λουδοβίκο ΙΕ΄, καταχειροκροτήθηκε στην πρεμιέρα της, το βράδυ της Τρίτης. Η ταινία, της Γαλλίδας ηθοποιού και σκηνοθέτιδας Μαϊουέν Λε Μπεσκό -γνωστότερη μόνο με το μικρό της όνομα, Μαϊουέν- περιγράφει τη ζωή της ερωμένης του βασιλιά, Μαντάμ ντι Μπαρί. Η Μαϊουέν είπε ότι έδωσε τον ρόλο στον Ντεπ, ο οποίος μιλά γαλλικά στην ταινία, επειδή η ίδια θα ήταν υποχρεωμένη να αγκαλιάζει και να φιλά όποιον υποδυόταν τον βασιλιά και ήθελε να αισθάνεται άνετα μαζί του.

«Τον ερωτεύτηκα πραγματικά σε αυτόν τον ρόλο», είπε.

#JohnnyDepp is getting emotional about his return to Cannes Film Festival. pic.twitter.com/JNun2vf9Hy

— Access Hollywood (@accesshollywood) May 17, 2023