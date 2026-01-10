Θέμης Αδαμαντίδης: «Κλασικός χριστιανός δεν είµαι, αλλά πιστεύω µε έναν δικό µου τρόπο»

Σύνοψη από το

  • Ο Θέμης Αδαμαντίδης σχολίασε τον νέο ΚΟΚ, δηλώνοντας ότι «δεν είναι ότι είναι πολύ αυστηρός, απλώς το θυµήθηκαν λιγάκι αργά, ξαφνικά». Τόνισε την ανάγκη για σταδιακή προσαρμογή και ρύθμιση δρόμων και φαναριών.
  • Ο γνωστός τραγουδιστής εξέφρασε την κούρασή του από τη διαρκή στοχοποίηση, καλώντας όσους συνεχίζουν να τον στοχοποιούν να σταματήσουν. «Με έχει παρακουράσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.
  • Για τη σχέση του με την πίστη, ο Αδαμαντίδης ανέφερε: «Κλασικός χριστιανός δεν είµαι, αλλά πιστεύω µε έναν δικό µου τρόπο». Επισήμανε την πεποίθησή του σε μια «υπερδύναµη, κάτι ανώτερο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Θέμης Αδαμαντίδης

Για τη σχέση του με την εκκλησία, τον έρωτα αλλά και τον…νέο ΚΟΚ μίλησε, μεταξύ άλλων ο Θέμης Αδαμαντίδης στο ένθετο Secret της εφημερίδας “Παραπολιτικά”. Ταυτόχρονα, ο γνωστός τραγουδιστής. κάλεσε όσους συνεχίζουν να τον στοχοποιούν να σταματήσουν.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Θέμη Αδαμαντίδη

Προσωπική ζωή έχετε;

Έχω και είµαι µια χαρά.

Θέλετε να ερωτευτείτε;

Ερωτευµένος είµαι πάντα.

Θέλω να µου πείτε αν κάποιο τραγούδι σας είναι συνδεδεµένο µε κάτι.

Είναι κάποια τραγούδια τα οποία δεν έχουν ακουστεί πάρα πολύ. Μου αρέσει ο «Συνήθης ύποπτος», µου αρέσει η «Απονη αγάπη» και άλλα τραγούδια.

Πώς σας φαίνεται ο νέος ΚΟΚ; Τον θεωρείτε πολύ αυστηρό;

∆εν είναι ότι είναι πολύ αυστηρός, απλώς το θυµήθηκαν λιγάκι αργά, ξαφνικά. Στο παρά πέντε. Θα έπρεπε να γίνει µια προετοιµασία, όχι ξαφνικά. Θα έπρεπε να γίνει σταδιακά. Επίσης, θα πρέπει να κάνουν και ρύθµιση στους δρόµους, µε τις ανάλογες ταχύτητες που έχουν µπει τώρα. Να ρυθµίσουν και τα φανάρια, γιατί είναι λίγο εκνευριστικό. Τα φανάρια είναι ρυθµισµένα για τις ταχύτητες τις άλλες. Ξαφνικά, εκεί που πηγαίνεις, φεύγεις µε πράσινο και µετά σε πιάνει κόκκινο µε τη µία.

Είστε ένας καλλιτέχνης που έχει στοχοποιηθεί πολύ. ∆εν έχετε ούτε «πλάτες» ούτε µάνατζερ. Ο,τι και να κάνετε, πάντα φταίτε. Σας έχει κουράσει αυτό το πράγµα;

Με έχει παρακουράσει. Και εµένα δεν µου αρέσουν οι αντιδικίες και το συνεχίζουν. ∆εν κάνω ασφαλιστικά µέτρα κ.λπ. Αλλά ας σταµατήσουν λιγάκι.

∆εν έχετε πει: «Κάπου όπα, πρέπει να πάρω και εγώ κάποια µέτρα»;

Θα τα βάλεις µε το θεριό; Θα βρεις δίκιο; Ο κόσµος ξέρει. Πολλοί µε σταµατάνε και µου λένε «µη δίνεις σηµασία». Ξέρει ο κόσµος.

Πιστεύετε στον Θεό; Είστε κλασικός χριστιανός, πηγαίνετε εκκλησία, νηστεύετε κ.λπ.;

Πιστεύω. Κλασικός χριστιανός δεν είµαι, αλλά πιστεύω µε έναν δικό µου τρόπο και µια λογική, η οποία δεν µπορεί να είναι κι αλλιώς. Υπάρχει η υπερδύναµη, κάτι ανώτερο. Εµείς το λέµε «Θεό».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αισθάνεται ο σκύλος σας όταν σας βλέπει να κάνετε έρωτα – Πώς το αντιλαμβάνεται η γάτα σας;

Χαλαρό δέρμα μετά από απώλεια βάρους: Πότε εμφανίζεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

Τι σημαίνουν για το κλίμα τα σχέδια Τραμπ στη Βενεζουέλα

Όλα όσα αλλάζουν στα εργασιακά το 2026 – Τι ισχύει για το ευέλικτο ωράριο, τις άδειες και τις προσλήψεις-εξπρές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:33 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ματθίλδη Μαγγίρα: Είχα βαριά κατάθλιψη όταν έπαιζα στη σειρά «Μαρία η άσχημη»

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε η Ματθίλδη Μαγγίρα στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπο...
15:59 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Κάτια Δανδουλάκη: Η ενόχλησή της με το προφίλ του fan club της στο Instagram μετά την ανάρτηση για τον Χρήστο Πολίτη

Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών και η Κάτια Δανδουλάκη, που τον γνώριζε ό...
14:55 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Νεφέλη Μεγκ: Κατέρρευσε μιλώντας για τον πρώην σύντροφό της – «Ήθελε να το βουλώσω και πάτησε πάνω στις ενοχές μου»

Για μία πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής της μίλησε στο κανάλι της στο Youtube η Νεφέλη Μεγκ, η ο...
14:31 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Στάνκογλου: «Μου έχουν φερθεί πολύ καλά οι γυναίκες – Το μόνο παράπονο που έχω είναι…»

Για τον έρωτα και τη σχέση του με τις γυναίκες στο πέρασμα των χρόνων μίλησε ο Γιάννης Στάνκογ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι