Θέμης Αδαμαντίδης: «Κλασικός χριστιανός δεν είµαι, αλλά πιστεύω µε έναν δικό µου τρόπο»

Για τη σχέση του με την εκκλησία, τον έρωτα αλλά και τον…νέο ΚΟΚ μίλησε, μεταξύ άλλων ο Θέμης Αδαμαντίδης στο ένθετο Secret της εφημερίδας “Παραπολιτικά”. Ταυτόχρονα, ο γνωστός τραγουδιστής. κάλεσε όσους συνεχίζουν να τον στοχοποιούν να σταματήσουν.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Θέμη Αδαμαντίδη

Προσωπική ζωή έχετε;

Έχω και είµαι µια χαρά.

Θέλετε να ερωτευτείτε;

Ερωτευµένος είµαι πάντα.

Θέλω να µου πείτε αν κάποιο τραγούδι σας είναι συνδεδεµένο µε κάτι.

Είναι κάποια τραγούδια τα οποία δεν έχουν ακουστεί πάρα πολύ. Μου αρέσει ο «Συνήθης ύποπτος», µου αρέσει η «Απονη αγάπη» και άλλα τραγούδια.

Πώς σας φαίνεται ο νέος ΚΟΚ; Τον θεωρείτε πολύ αυστηρό;

∆εν είναι ότι είναι πολύ αυστηρός, απλώς το θυµήθηκαν λιγάκι αργά, ξαφνικά. Στο παρά πέντε. Θα έπρεπε να γίνει µια προετοιµασία, όχι ξαφνικά. Θα έπρεπε να γίνει σταδιακά. Επίσης, θα πρέπει να κάνουν και ρύθµιση στους δρόµους, µε τις ανάλογες ταχύτητες που έχουν µπει τώρα. Να ρυθµίσουν και τα φανάρια, γιατί είναι λίγο εκνευριστικό. Τα φανάρια είναι ρυθµισµένα για τις ταχύτητες τις άλλες. Ξαφνικά, εκεί που πηγαίνεις, φεύγεις µε πράσινο και µετά σε πιάνει κόκκινο µε τη µία.

Είστε ένας καλλιτέχνης που έχει στοχοποιηθεί πολύ. ∆εν έχετε ούτε «πλάτες» ούτε µάνατζερ. Ο,τι και να κάνετε, πάντα φταίτε. Σας έχει κουράσει αυτό το πράγµα;

Με έχει παρακουράσει. Και εµένα δεν µου αρέσουν οι αντιδικίες και το συνεχίζουν. ∆εν κάνω ασφαλιστικά µέτρα κ.λπ. Αλλά ας σταµατήσουν λιγάκι.

∆εν έχετε πει: «Κάπου όπα, πρέπει να πάρω και εγώ κάποια µέτρα»;

Θα τα βάλεις µε το θεριό; Θα βρεις δίκιο; Ο κόσµος ξέρει. Πολλοί µε σταµατάνε και µου λένε «µη δίνεις σηµασία». Ξέρει ο κόσµος.

Πιστεύετε στον Θεό; Είστε κλασικός χριστιανός, πηγαίνετε εκκλησία, νηστεύετε κ.λπ.;

Πιστεύω. Κλασικός χριστιανός δεν είµαι, αλλά πιστεύω µε έναν δικό µου τρόπο και µια λογική, η οποία δεν µπορεί να είναι κι αλλιώς. Υπάρχει η υπερδύναµη, κάτι ανώτερο. Εµείς το λέµε «Θεό».