«The Sopranos»: Πέθανε ηθοποιός της διάσημης σειράς

Θλίψη για τον θάνατο του ηθοποιού Ρόμπερτ Λουπόνε (Robert Lupone), γνωστού από τη συμμετοχή του στην επιτυχημένη σειρά «The Sopranos».

Ο Λουπόνε που έγινε γνωστός από τον ρόλο του ως Dr. Bruce Cusamano, στην πασίγνωστη σειρά «The Sopranos» πέθανε στις 27 Αυγούστου, ωστόσο η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή σήμερα, Δευτέρα 29 Αυγούστου.

«Η κοινότητα του MCC Theatre θρηνεί την απώλεια του πολυαγαπημένου και μοναδικά εμπνευσμένου συνεργάτη, συναδέλφου και αγαπητού φίλου μας, Μπομπ Λουπόνε, ο οποίος έζησε άφοβα και με μεγάλη περιέργεια, καλό χιούμορ, απεριόριστο πάθος και μεγάλη καρδιά», ανέφερε η ανακοίνωση.

⚱️ Dr Cusamano actor Robert LuPone has died aged 76

Surprisingly, the character Dr Bruce Cusamano was only in The Sopranos for 6 episodes. However, he fitted the role perfectly and it felt like so many more. Robert was also leader of the off-Broadway company MCC Theatre.

RIP pic.twitter.com/RvlEo1NOlR

— The Sopranos Club 🧢 89k (@TheSopranosClub) August 28, 2022