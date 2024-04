Τέιλορ Σουίφτ: Eνέκρινε την παρωδία τραγουδιού της από τους Ράιαν Γκόσλινγκ και Έμιλι Μπλαντ

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Έμιλι Μπλαντ αναζωπύρωσαν τη μάχη του «Barbenheimer» κατά τη διάρκεια του μονολόγου του πρωταγωνιστή της ταινίας «Barbie» στο σόου «Saturday Night Live» με μια επική ερμηνεία του «All Too Well» της Τέιλορ Σουίφτ, μαζί με πραγματικές Barbies και Oppenheimers που χόρευαν στο back round.

Ο Γκόσλινγκ ξεκίνησε τον τρίτο του μονόλογο στο «SNL» λέγοντας ότι δεν επρόκειτο να κάνει κανένα αστείο για τον Κεν επειδή έπρεπε να διακόψουν τη σχέση τους. «Δεν είναι αστείο» είπε ο Γκόσλινγκ. «Ο Κεν κι εγώ, έπρεπε να χωρίσουμε. Προχωρήσαμε πολύ σοβαρά. Και τελείωσε» σημείωσε. «Είμαι εδώ λόγω της νέας μου ταινίας, “The Fall Guy” με την Έμιλι Μπλαντ» διευκρίνισε ο ηθοποιός. Ωστόσο, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν έχει ξεπεράσει πλήρως την απώλεια και ότι, «μοιάζει σαν χωρισμός και για να ξεπεραστεί ένας χωρισμός υπάρχει πραγματικά μόνο ένα πράγμα που μπορεί να βοηθήσει: Η μουσική της σπουδαίας Τέιλορ Σουίφτ».

Τότε εμφανίστηκε στη σκηνή η Έμιλι Μπλαντ, εκ των πρωταγωνιστών του Oppenheimer και συμπρωταγωνίστρια του Γκόσλινγκ στην επόμενη ταινία τους με τίτλο “The Fall Guy”. Μαζί τραγούδησαν μία παραλλαγή του «All Too Well» της Τέιλορ Σουίφτ, με στίχους που μιλούσαν για τον Κεν και την κόντρα Barbie – Oppenheimer στους κινηματογράφους το περασμένο καλοκαίρι.

Ryan Gosling says goodbye to Ken by singing a rendition of “All Too Well” with Emily Blunt.

“If I said I was doing fine, you know I’d be lying. Because I was just Ken and now I’m just Ryan” pic.twitter.com/k2LedVjHlY

