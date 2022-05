Eurovision 2022: Τα τραγούδια του τελικού

Οι 25 φιναλίστ για τον τελικό του φετινού Φεστιβάλ της Eurovision, που θα διεξαχθεί στο Τορίνο της Ιταλίας αύριο Σάββατο 14 Μαΐου 2022 στις 10 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), έχουν καθοριστεί και τα τραγούδια τους είναι τα παρακάτω με τη σειρά που θα διαγωνιστούν.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Δυστυχώς η Κύπρος δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί 17η κατά σειρά. Και η Ουκρανία που θεωρείται φαβορί λόγω του πολέμου θα εμφανιστεί 12η.

1. 🇨🇿 Czech Republic: We Are Domi – Lights Off

2. 🇷🇴 Romania: WRS – Llámame

3. 🇵🇹 Portugal: MARO – Saudade, Saudade

4. 🇫🇮 Finland: The Rasmus – Jezebel

5. 🇨🇭 Switzerland: Marius Bear – Boys Do Cry

6. 🇫🇷 France: Alvan & Ahez – Fulenn

7. 🇳🇴 Norway: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

8. 🇦🇲 Armenia: Rosa Linn – Snap

9. 🇮🇹 Italy: Mahmood & Blanco – Brividi

10. 🇪🇸 Spain: Chanel – SloMo

11. 🇳🇱 Netherlands: S10 – De Diepte

12. 🇺🇦 Ukraine: Kalush Orchestra – Stefania

13. 🇩🇪 Germany: Malik Harris – Rockstars

14. 🇱🇹 Lithuania: Monika Liu – Sentimentai

15. 🇦🇿 Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade To Black

16. 🇧🇪 Belgium: Jérémie Makiese – Miss You

17. 🇬🇷 Greece: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

18. 🇮🇸 Iceland: Systur – Með Hækkandi Sól

19. 🇲🇩 Moldova: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

20. 🇸🇪 Sweden: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

21. 🇦🇺 Australia: Sheldon Riley – Not The Same

22. 🇬🇧 United Kingdom: Sam Ryder – SPACE MAN

23. 🇵🇱 Poland: Ochman – River

24. 🇷🇸 Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

25. 🇪🇪 Estonia: Stefan – Hope

