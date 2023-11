Συναυλία έκπληξη του Πολ Μακάρτνεϊ για 300 θαυμαστές του – Ποιοι ήταν οι τυχεροί

Αν και συνηθισμένος να γεμίζει στάδια σε όλον τον κόσμο με δεκάδες χιλιάδες ενθουσιώδεις θαυμαστές του, ο Πολ Μακάρτνεϊ εμφανίστηκε σε μια μικρή μουσική σκηνή στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας το βράδυ της Τρίτης για μια εκδήλωση με μόλις 300 θεατές.

Σε έναν χώρο που μπορεί να συγκριθεί με το διάσημο Cavern Club στο Λίβερπουλ, όπου οι Beatles ξεκίνησαν την καριέρα τους, ο Μακάρτνεϊ, 81 ετών, ερμήνευσε, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, 22 τραγούδια, επιτυχίες από τα θρυλικά «Σκαθάρια» αλλά και τη σόλο καριέρα του.

«Ήταν σαν να κερδίσαμε στη λοταρία χωρίς να έχουμε αγοράσει λαχείο», δήλωσε η 33χρονη δημόσια υπάλληλος Αμάντ Καρντόσο, η οποία κατάφερε να παρακολουθήσει τη συναυλία, που ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή.

«Έχω ήδη βιώσει εμπειρίες που πίστευα ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να τις ζήσω, όμως χθες μπόρεσα να δω το μεγαλύτερο μουσικό είδωλό μου σε απόσταση μόλις ενός μέτρου, να αλληλεπιδρά μαζί μου σε διάφορες στιγμές, σε έναν χώρο που μετατράπηκε σε Cavern Club για μία ώρα και 40 λεπτά», είπε η 33χρονη.

Former Beatle Paul McCartney will perform at Mane Garrincha Stadium in Brasilia, Brazil, tomorrow, november 30, 2023 #GotBackTour pic.twitter.com/klNRT3eXyo

— Duda Parker (@ttdaparker) November 29, 2023