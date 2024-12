Σταύρος Νιάρχος: Έγινε πατέρας για τρίτη φορά – Γέννησε η Ντάσα Ζούκοβα

Πατέρας για τρίτη φορά έγινε ο Σταύρος Νιάρχος, καθώς η Ντάσα Ζούκοβα έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο αγοράκι.

Το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας, μεγαλώνοντας την οικογένειά του, μετά τον ερχομό του γιου που απέκτησε αρχικά και της κόρης του, που γεννήθηκε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Page Six», το τρίτο παιδί των Νιάρχος και Ζούκοβα, γεννήθηκε στις 25 Νοεμβρίου και θα ονομαστεί Αλεξάντερ.

Μάλιστα, η Ντάσα Ζούκοβα έγραψε σε έναν ιδιωτικό λογαριασμό της στο Instagram: «Η γαλοπούλα των Ευχαριστιών μας έφτασε λίγο νωρίτερα».

Dasha Zhukova and Stavros Niarchos welcome third child together https://t.co/8dysMNC3Ds pic.twitter.com/jXhjQ90hdg

— Page Six (@PageSix) December 8, 2024